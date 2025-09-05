Illa, tras la aprobación de la OPA de BBVA sobre Sabadell: "Este era un paso que sabíamos que pasaría"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica, en The Westin Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha considerado que el Gobierno de España "ha hecho lo que tenía que hacer en defensa del interés general" con su posición ante la OPA de BBVA sobre Sabadell, "sea cual sea el desenlace", aunque ha admitido que la autorización del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) era "un paso que sabíamos que pasaría".

Así lo ha asegurado en un desayuno organizado por Prensa Ibérica este viernes en València, donde ha subrayado que ahora es momento de los accionistas, pero ha insistido en que las "decisiones" del Consejo de Ministros "garantizan que el interés general queda protegido".

"He dicho claramente qué desenlace preferiría, pero, sea cual sea, los intereses no sólo de Cataluña, también de las comunidades donde hay una presencia territorial importante del Banco Sabadell, quedan garantizados en materia de defensa del tejido empresarial y de garantizar una competencia en el sector financiero, un sector muy relevante para que una economía funcione", ha expuesto.

En este contexto, Salvador Illa ha resaltado que muchas empresas en el conjunto del "Levante español", donde el Banco Sabadell tiene "más implementación", han "podido superar momentos de dificultad y no estarían sin un banco como el Sabadell, que estuvo a su lado".

"Tengo ejemplos muy directos y muy concretos de empresas catalanes muy relevantes, empresas con sede en Cataluña muy relevantes que me han dicho que el Banco Sabadell le ayudó a superar la crisis del 2008-2009", ha indicado.

En cualquier caso, ha insistido en que la posición del Gobierno de España, al que ha reiterado su apoyo, "garantiza que, pase lo que pase, hay unas garantías de defensa del interés general".