Illa dice que el debate sobre la denominación valenciano-catalán está "académicamente resuelto" y llama a "sumar todos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), durante un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica - Jorge Gil - Europa Press

Insta a Feijóo a que sea "coherente con lo que hizo cuando era presidente de Galicia" y no anime a "frenar" la oficialidad de lenguas

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha sostenido, preguntado por si es partidario de la doble nomenclatura valenciano/catalán, que este "debate" está "académicamente resuelto" y "cerrado" y ha asegurado que lo "más relevante" al respecto es que "sumemos todos". "Y algunos tienen cosas que hacer aquí que no han hecho", ha asegurado.

Illa ha señalado, en un desayuno organizado por Prensa Ibérica este viernes en València, que el "punto esencial" es que las lenguas que se hablan en territorios "donde viven más de 20 millones de ciudadanos españoles" como el catalán-valenciano, euskera y gallego tengan "un estatus oficial en Europa".

Dicho esto, ha hecho un llamamiento "directo" al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, un "gallego y presidente durante cuatro legislaturas de una comunidad con una lengua propia", ya "no para que levante el teléfono y diga estamos de acuerdo, adelante, sino para que dé instrucciones de que no levanten el teléfono desde su partido para decir que frenen eso".

"No le pido que levante el teléfono para decir adelante, estamos de acuerdo. Le pido que diga a los suyos 'no levantad el teléfono' para frenarlo. Eso es lo que le pido a Feijóo y que sea coherente con lo que hizo cuando era presidente de Galicia", ha expresado.

HISTORIA, CULTURA Y LENGUA COMUNES

Paralelamente, durante su exposición, el presidente catalán ha destacado los "vínculos" que unen Catalunya con el resto de comunidades autónomas y ha asegurado que en el caso de la Comunitat Valenciana son "obvios y ampliamente conocidos": "Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra lengua, más allá de interpretaciones y valoraciones, no se entiende una sin la otra".

Además, Salvador Illa ha repasado los lazos comunes de ambas regiones y ha resaltado que la catalana y la valenciana son "motor de prosperidad" en el eje Mediterráneo y ambas tienen "sociedades plurales y complejas" pero "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa", ha afirmado.

Como ejemplo de ello, ha expuesto: "Son miles los niños y jóvenes valencianos que leen revistas como Camacuc, miles los lectores catalanes que leen libros editados por Afers o Bromera, y miles los lectores catalanes que disfrutan del maestro Joan Francesc Mira o de las novelas de Isabel Clara Simó o Ana Monner".

"No nos reduzcamos y nos simplificamos, no caigamos en tópicos y en caricaturas banales. Mirémonos a los ojos, mirémonos y reconozcámonos tal como somos. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que también que compartimos desafíos, oportunidades y responsabilidades", ha agregado.