Imaginària 2026 reúne a 10 artistas a través de ocho exposiciones y cerca de 40 actividades

Presentación de Imaginària 2026 - ERIK PRADAS PUIG

CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El certamen fotográfico Imaginària, que reunirá a 10 artistas a través de ocho exposiciones, camina hacia su XXIV edición después del acto de presentación que ha tenido lugar esta mañana en la Llotja del Cànem de Castelló.

La cita tendrá lugar entre los días 7 de mayo y 28 de junio y conserva el espíritu emprendido ahora hace cuatro ediciones con el objetivo de recoger las diferentes sensibilidades visuales y diferentes lenguajes y perspectivas de la fotografía.

La propuesta cultural organizada por la Universitat Jaume I, a través del Servicio de Actividades Socioculturales y enmarcada dentro del programa UJI_Encultura, incluye ocho exposiciones y más de 40 actividades repartidas entre los municipios de Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca.

El acto ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmen Lázaro; el diputado de Cultura de la Diputación de Castelló, Alejandro Clausell; la directora territorial del Instituto València de Cultura, Nuria Felip; el gerente de la Fundación Dávalos-Fletcher, José Vicente Ramón; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vilafranca, Carlos Álvarez; el representante de la Fundación Bancaja Segorbe, José Vicente Marín; además del director técnico del certamen, Vicent Tena, y su equipo formado por Lidón Forés y Pascual Arnal.

Durante su intervención, la vicerrectora de Cultura de la UJI ha señalado que Imaginària invita a reflexionar sobre la imagen no como un simple objeto de consumo, sino como un dispositivo de pensamiento y en un mundo saturado de estímulos visuales. "Las exposiciones que hoy se presentan desafían a cuestionar qué sucede en los márgenes de la imagen y cómo estas construyen nuestra realidad", ha dicho.

Lázaro ha querido destacar que esta propuesta fotográfica no es solo una cita ineludible en el calendario cultural, sino que es un testimonio vivo del compromiso de la Universidad con la creación contemporánea y con la vertebración del territorio a través del arte.

CONVOCATORIA ABIERTA

Por su parte, el director técnico del certamen, Vicent Tena, ha explicado que el certamen ha consolidado la fórmula de la convocatoria abierta, hecho que permite recoger diferentes sensibilidades y lenguajes y ofrecer una visión plena de la fotografía. En este sentido, Tena considera que el equipo que forma, junto con Pascual Arnal y Lidón Forés, ha conseguido lograr que Imaginària "sirva para disfrutar, de aprendizaje y de motivación y que sea un certamen con perspectiva de género y con igualdad de oportunidades para artistas emergentes".

El director del certamen mantiene que las propuestas de la edición de este año destacan por su carácter reflexivo y participativo, y ha señalado que se verán trabajos que exploran la inestabilidad, la complejidad de las pasiones humanas o la belleza de la observación lenta y sosegada, al mismo tiempo que ha destacado que desde la dirección se ha insistido más en la necesidad de desarrollar una producción más profesional por parte de los fotógrafos seleccionados, "con más calidad y con un mejor diseño expositivo".

El festival Imaginària contará este año con ocho exposiciones, de las que cinco se realizarán en espacios de la ciudad de Castelló de la Plana. Así, en la Lonja del Cáñamo se podrá visitar 'Habitario. Tiempo despacio', una emotiva revisión póstuma de la obra del valenciano Paco Llop, que estará abierta entre el 7 de mayo y el 20 de junio, y que está patrocinada por el Estudio Paco Mora.

El Menador Espacio Cultural acogerá este año dos exposiciones por la imposibilidad de utilizar la fachada del Mercado Central de Castelló. Una será la titulada 'I don't know who', de Carlos Chavarría, que se llevará a cabo entre el 8 de mayo y el 21 de junio, y la segunda, 'Las conseguidoras', es un trabajo de la fotógrafa argentina residente en Madrid Clara Marconato.

Mientras tanto, en el Espacio Cultural Obert Les Aules se encontrará la exposición 'Background' de la fotógrafa catalana Carla Oset, que se podrá visitar desde el 8 de mayo hasta el 20 de junio. Para acabar, la japonesa Sakiko Nomura expondrá en el Museo de Bellas Artes -espacio invitado- su trabajo 'Tierna es la noche', una propuesta que se inaugurará el día 18 de junio y se alargará hasta el 11 de octubre.

El programa de exposiciones de Imaginària se completa con las propuestas fotográficas 'Kiss', de la madrileña Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, que se podrá visitar desde el 15 de mayo hasta el 21 de junio en el Centro Cultural Melchor Zapata de Benicàssim; 'Intervalos de sombra', del granadino Pablo López, que estará abierta en la Casa Garcerán de Segorbe desde el 14 de mayo hasta el 28 de junio; y 'Vilafranca Club Collage' del alicantino Alberto Feijóo, una exposición fruto de una propuesta participativa en torno a la fotografía y el collage que quiere mostrar una visión poliédrica sobre realidades compartidas, que se podrá visitar en las salas góticas del Ayuntamiento de Vilafranca del 16 de mayo al 28 de junio.

ACTIVIDADES

El certamen también incluye varias actividades dentro de la programación que complementan las diferentes visitas guiadas que tendrá cada exposición, las cuales se han ampliado este año "para darle valor a todos los proyectos y la oportunidad a más personas de participar en ellas", ha explicado Tena. Entre las actividades que se desarrollarán durante el certamen destacan los dos talleres que se realizarán en las instalaciones del Museo de Bellas Artes.

El primero, 'Sobre lo mágico', lo coordinará la fotógrafa bilbaína Bego Antón y se celebrará el fin de semana del 23 y 24 de mayo. El segundo se titula 'Soberanía visual' y lo realizará la profesora especializada en el Área de Educación Artística María Acaso, los días 20 y 21 de junio. La asistencia a estas actividades es gratuita pero requieren inscripción previa. Previamente, Antón y Acaso serán las protagonistas de las charlas incluidas dentro del ciclo Diàlegs, que tendrá lugar en la Llotja del Cànem, los días 22 de mayo y 19 de junio, respectivamente.

Se han recuperado los talleres familiares, que coordinarán Lidón Forés y Leticia Tojar. En concreto, son dos los previstos. El primero será un taller dedicado al collage donde los participantes crearán una nueva imagen a partir de las fotografías que participan en esta edición de Imaginària y que tendrá lugar el sábado, 9 de mayo. La segunda propuesta, el 13 de junio, es el taller titulado Fotollibre sense fi donde las familias diseñarán un fotolibro a partir de una selección de imágenes. Las dos actividades tendrán lugar en el Menador.

Una de las actividades más esperadas del certamen por parte de los aficionados a la fotografía es la Pollastre Night, una cita que cumple la cuarta edición y que se celebrará el sábado, 6 de junio en el Espacio Cultural Obert Les Aules. Se trata de un encuentro de agrupaciones y colectivos de fotografía de las comarcas de Castellón abierta al público en general, que busca relativizar la competencia y convertirse en un espacio donde puedan surgir sinergias e interactuar entre ellas.

Este año también se han incluido dentro de la programación de Imaginària las proyecciones del alumnado del taller de fotografía que imparte Julián Baron en el Aula de Fotografía del Servicio de Actividades Socioculturales de la UJI. En esta sesión, el alumnado comparte su trabajo en forma de secuencia con un minuto de imágenes por propuesta.

Imaginària inició su camino en 2003 y está promovido por la Universitat Jaume I. El certamen cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, y con la colaboración de la Diputación de Castellón, la Fundación Dávalos-Fletcher, y el Instituto Valenciano de Cultura, a través del Museo de Bellas Artes de Castelló, la Fundación Bancaja Segorbe, los ayuntamientos de Benicàssim, Segorbe y Vilafranca, y el estudio fotográfico Paco Mora.