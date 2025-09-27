Impulsalicante celebra sus 25 años como "institución aglutinadora del desarrollo socioeconómico de la ciudad"

ALICANTE 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante se ha vestido de gala en el castillo de Santa Bárbara para celebrar el 25 aniversario de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Impulsalicante) como "institución aglutinadora del desarrollo socioeconómico, de la generación de empleo y la innovación de la ciudad".

Así lo ha indicado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha sido el encargado de presidir este evento, en el que se han reunido los representantes de los sectores sociales y económicos de la ciudad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, el primer edil ha puesto de relieve "un trabajo que acaba de conseguir situar a Alicante como semifinalista al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2026".

La gala se ha dividido en cuatro bloques en los que se han recorrido estos 25 años: desde la creación de la Agencia Local de Desarrollo en el año 2000 a la adopción del acrónimo de Impulsalicante en 2011 y la evolución de las infraestructuras, servicios y personal.

El segundo bloque ha tratado la implementación de los diferentes recursos dedicados a la orientación y formación para el empleo; el tercer ha estado dedicado a las iniciativas puestas en marcha para el fomento del emprendimiento, la creación de nuevas empresa y el impulso al tejido empresarial; y el cuarto puesto en valor la apuesta por la modernización y la innovación.

En cada uno de ellos se ha homenajeado a los funcionarios y colaboradores que más se han distinguido en su desarrollo y a una empresa y una entidad en representación de todas las surgidas a la luz de Impulsalicante.

Barcala ha agradecido "el trabajo de todas las personas que han hecho posible la Agencia Local de Desarrollo desde su primera oficina en la calle Mayor a la entidad que es hoy con múltiples sedes destinadas a la orientación laboral, la formación para el empleo, el emprendimiento, el fomento del tejido empresarial y la innovación". "Empezó por algo pequeño que se ha convertido en algo muy grande", ha subrayado.

En esta línea, ha recalcado "el esfuerzo realizado en la puesta en marcha de los Centros de Formación y Orientación Laboral 'Alejandrina Candela' y 'El Tossalet'; las oficinas centrales en la calle Jorge Juan, los Viveros de Empresas 'Príncipe Felipe' y Mercalicante, la oficina de empleo de la Edusi y los Territorios Futura del Tossal Lab, Espacio Vaillo, Centro de Emprendedores y Gimnasio de las Ideas". También ha destacado el impulso a la Escuela de Talento Femenino y a programas estratégicos como Alicante Futura o Alia, la Oficina de Atracción de Inversiones.

COVID-19

El primer edil ha subrayado el papel de Impulsalicante durante la pandemia y postpandemia de Covid-19 para "sostener el tejido productivo de la ciudad mediante la distribución de ayudas a fondo perdido y dando soporte al impulso de las medidas para la recuperación pactadas con todos los agentes sociales y económicos de la ciudad".

"Impulsalicante nació para dar servicio a la sociedad alicantina de los Pactos por el Empleo a principios de siglo, en el año 2000. Después de 25 años de trabajo, con miles de personas atendidas en su orientación laboral y generación de oportunidades de empleo, asesorado a miles de empresas en su creación y haber impulsado miles de proyectos de emprendedores para el autoempleo, y la actividad formativa con más de 3.000 actividades para el empleo. Impulsalicante se ha convertido en imprescindible para el desarrollo social y económico de la ciudad", ha manifestado.

Finalmente, ha puesto en valor la elección de la ciudad por la Comisión Europea como semifinalista al reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2026, en una candidatura impulsada por Alicante Futura que compite con otras cinco ciudades --Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Róterdam y La Haya (Países Bajos)-- que "la doblan en población y como única representante española". El alcalde ha cerrado su intervención con la invitación a todos los presentes de "seguir ganando el futuro".

Por su parte, la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, ha destacado que "Impulsalicante ha sido capaz de aunar a todos los agentes sociales y económicos para trabajar por y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía alicantina, ha sido precursora en la planificación del desarrollo industrial de la ciudad a través de la modernización de sus áreas empresariales y somos la entidad aglutinadora del ecosistema social y de emprendimiento facilitando la realización de proyectos en común".

"En definitiva, Impulsalicante ha sido capaz de aunar a todos los agentes sociales y económicos para trabajar por y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía alicantina", ha concluido la edil.