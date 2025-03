In-Edit On Tour aterriza en CaixaForum València con documentales y música en directo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

In-Edit On Tour, el ciclo de proyecciones que organiza la Fundación "la Caixa" en colaboración con In-Edit, el Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, aterriza el príximo 21 de marzo en CaixaForum València.

Se trata de "una oportunidad única para profundizar en el apasionante mundo del documental musical a través de una selección que incluye algunos de los mejores títulos que han pasado por la última edición de este festival, erigido como un referente a escala mundial en su especialidad", destaca la organización en un comunicado.

Así, del 21 de marzo al 30 de mayo, CaixaForum València se suma a este tour, que estará presentado por el periodista cultural Eduardo Guillot.

In-Edit On Tour llegará a CaixaForum València el 21 de marzo con la proyección de la cinta de Toby L. Blur, to the end (2024), uno de los hits de la última edición de In-Edit que explica la vuelta a los escenarios de Blur, el legendario grupo de Londres que lideró el britpop de los 90 gracias a discos como Parklife (1994) o The Great Escape (1995), convertidos en grandes clásicos. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se reencuentran para grabar su último disco, The Ballad of Darren (2023).

Este retorno inesperado y la celebración de dos macroconciertos en Wembley se explican aquí Nota de prensa In-Edit On Tour hará una nueva parada en CaixaForum València con documentales y música en directo como el reencuentro de unos viejos amigos que necesitan recobrar su relación personal y su química musical.

Para calentar motores se contará con una sesión previa en formato DJ a cargo de laguerradelasgalaxias (Andrés Rojo), selector de la escena valenciana que ofrecerá una propuesta tematizada antes del documental.

Este tour musical en clave cinematográfica hará una segunda parada el 25 de abril con la proyección de Soundtrack to a Coup d'Etat (2024), de Johan Grimonprez, la película ganadora del premio al mejor documental musical internacional de In-Edit 2024 y nominada también al premio al mejor documental por la academia de los Óscar de Hollywood en 2025.

El jazz y la descolonización se entrelazan en esta montaña rusa histórica que reescribe el episodio de la Guerra Fría que llevó a los músicos Abbey Lincoln y Max Roach a irrumpir en el Consejo de Seguridad de la ONU en protesta por el asesinato del líder congoleño Patrice Lumumba.

FANS DEL JAZZ

En 1961, 6 meses después de la admisión de 16 países africanos recién independizados en la ONU, se produce un terremoto político que desplaza el voto mayoritario de las potencias coloniales al Sur Global. Con imágenes de shows, entrevistas, citas de libros y otros elementos, este soundtrack conecta el jazz desde una perspectiva geopolítica. Para los fans del jazz, esta sesión cuenta además con un warm up previo en formato concierto con el trío de jazz Lorente, Latino & Català.

Francisco "Latino" Blanco y Kontxi Lorente son dos referentes del jazz nacional, con una extensa trayectoria discográfica; a ellos se une una joven promesa del jazz español, la percusionista y baterista Eva Català. Y la última parada de este viaje será el 30 de mayo con el filme Fatboy Slim: Right Here Right Now (2023), de Jak Hutchcraft.

Norman Cook, más conocido por Fatboy Slim, capitanea esta crónica del día en que 250.000 personas desbordaron la playa de Brighton para asistir a su célebre rave gratuita Big Beach Boutique II. El recuerdo de aquella jornada es una excusa para explorar no solo la escena musical de la localidad, sino también el desarrollo profesional de su protagonista: desde bajista del grupo The Housemartins hasta DJ, superestrella y abanderado del big beat.

Más que un documental biográfico, este es el registro lleno de contexto de un hito generacional hedonista y caótico que cambió para siempre la gestión de grandes eventos en el Reino Unido. Antes de la proyección se volverá a contar con la sesión previa en formato DJ de laguerradelasgalaxias (Andrés Rojo).