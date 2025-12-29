Un incendio afecta a una empresa de muebles en la Vall d'Uixó

Bomberos del Consorcio Provincial actuando en el incendio de la Vall d'Uixò - CONSORCIO CASTELLÓN

CASTELLÓ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón están actuando este lunes en la extinción de un incendio declarado en una empresa de muebles de la Vall d'Uixó y cuyas instalaciones han quedado casi totalmente afectadas.

Hasta el lugar del incendio, declarado por causas no precisadas, el Consorcio ha desplazado siete dotaciones de bomberos de los parques de Plana Baixa, Baix Maestrat y Espadà-Millars, un camión nodriza de 35.000 litros de capacidad, una unidad de mando y una de jefatura.

En un primer momento se ha iniciado el ataque al incendio desde el interior de las instalaciones, pero las condiciones térmicas y la evolución del fuego han imposibilitado seguir actuando desde dentro, por lo que la estrategia de ataque se ha reposicionado al exterior, desde donde se seguía trabajado al mediodía.

El edificio había sido evacuado a la llegada de los bomberos que, como medida preventiva, han decidido evacuar también un centro de diálisis cercano, ante la posibilidad de que pudiera llegar a producirse afectación por humo.