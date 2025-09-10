Un incendio en un aparcamiento obliga a desalojar un edificio en Orihuela Costa y deja 14 vehículos afectados

Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 10 septiembre 2025 8:49

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado esta noche en un aparcamiento subterráneo de una residencia de apartamentos ubicada en la calle del Mar de Orihuela Costa (Alicante) ha obligado a desalojar el edificio de cinco plantas y ha dejado 14 vehículos afectados.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha originado a las 00.21 horas y se ha dado por extinguido a las 4.02 horas.

La cantidad de humo provocó el desalojo de un edificio de cinco plantas e hizo que saliera toda la dotación de bomberos disponible de Torrevieja con ayuda del parque de Almoradí para extinguir el fuego.

Las llamas dañaron a 10 vehículos y otros cuatro quedaron calcinados, han indicado las mismas fuentes.

En el operativo participó una Unidad Mando Jefatura (UMJ); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); dos Bomba Urbana Pesada (BUP); una autoescalera (AEA); un sargento; dos cabos y 12 bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí.

