El incendio en los bajos okupados del edificio de la calle Picayo, declarado horas después de su desahucio

La alcaldesa de València, María José Catalá, en el lugar del incendio. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en los bajos okupados de un edificio de la calle Picayo de València se ha declarado horas después de producirse el desalojo de estos locales por orden judicial, según ha informado la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha recalcado que hay distintas hipótesis sobre cómo se ha originado el fuego, que ya está controlado, pero corresponde a la Policía Nacional determinar las causas.

Catalá, que se ha desplazado sobre las 18.00 horas al lugar del incendio donde ha hablado con los vecinos, ha apuntado que el consistorio está llevando a cabo la intervención con las familias que viven en los números 23 y 25 de la calle, ya que este jueves habrá vecinos que no puedan volver a sus viviendas por el humo generado porque en los bajos se acumulaba una gran cantidad de material inflamable.

Los bomberos siguen trabajando en el lugar y buscando mascotas que pudiera haber, según les han trasladado los vecinos. Además, se ha pedido a los residentes en edificios colindantes que mantengan cerradas las ventanas por el humo. En estas labores han intervenido unidades de bomberos de los parques de Campanar, Oeste y Sur.

En declaraciones a los medios, la primera edil ha subrayado que el incendio ha obligado a desalojar el edificio por prevención, dada la cantidad de humo generada, que impedirá a vecinos del inmueble poder volver de momento a sus viviendas. Para atenderles, el Ayuntamiento ha instalado un equipo de servicios de atención a urgencias sociales y colaboración en emergencias (SAUS), según ha informado la alcaldesa, que ha señalado que el fuego se ha declarado horas después del desahucio decretado por orden judicial, una situación que lleva "mucho tiempo judicializada".

Catalá ha recalcado que los bomberos están rescatando mascotas en estos momentos que pudieran encontrarse en el interior del edificio: "Estamos rescatando mascotas. Los vecinos nos van diciendo que pueden estar en los dos bloques de viviendas. Estamos atendiendo a todos los vecinos de las viviendas".

También, ha apuntado que el incendio está, "a priori, bastante controlado". En la fase posterior, ha dicho, "analizaremos un poco la situación de las viviendas y empezaremos a trabajar". "Ya tenemos el equipo SAUS montado en un centro de atención para todos los vecinos de los dos bloques de viviendas para empezar a trabajar y a evaluar, porque, evidentemente, aunque solo sea por el humo y por el material inflamable que tenía el bajo, previsiblemente algunos vecinos no puedan pasar la noche en sus viviendas" porque ese humo no se debería respirar.

El Ayuntamiento ha habilitado en unas dependencias municipales cercanas un punto de atención a los afectados por el incendio donde se les recaba datos y se le facilita información sobre la situación.

"La experiencia lleva a pensar que en este tipo de incendios, donde aparentemente las viviendas pueden estar bien, el humo puede ser muy irrespirable", ha dicho, por lo que trabajan con la hipótesis de que no podrán dormir en sus casas esta noche.

Catalá ha aseverado que los bomberos han actuado de "forma muy rápida" y "ya están en el trabajo de extinción". También, ha informado de que no hay ninguna persona afectada por inhalación de humo.

MANTENER VENTANAS CERRADAS

Dicho esto, ha aconsejado a los vecinos no estar "por la zona" y que no respiren el humo: "Hemos trasladado a todos los vecinos afectados de las viviendas a un centro del Ayuntamiento y aconsejado a todos los vecinos de la zona que no es aconsejable respirar en este momento". Catalá también ha recomendado a los vecinos en un mensaje en la red social X mantener cerradas las ventanas de las viviendas cercanas al incendio.

Según han informado fuentes policiales, el incendio se ha declarado sobre las 16.00 horas, según la llamada realizada por un testigo al 112, que ha informado de que se estaba prendiendo fuego una vivienda okupada que había sido desalojada por la mañana. La Policía está investigando las causas.