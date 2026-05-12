Un incendio en una empresa en Vall d'Alba hace colapsar parte de la estructura - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

Un incendio declarado hoy en una empresa de tratamiento de almendras en Vall d'Alba (Castellón) ha provocado el colapso de parte de la estructura y el desalojo preventivo de todas las empresas colindantes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

El Consorcio de Bomberos ha indicado que el fuego se encuentra totalmente desarrollado y que se trabaja en contenerlo y evitar su propagación. No hay ninguna persona afectada.

Hasta el lugar del incendio se han movilizado 8 dotaciones de bomberos, un camión nodriza articulado de 35.000 litros, 2 unidades de mando y una unidad de jefatura.