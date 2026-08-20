Un incendio forestal declarado por un rayo en Segorbe obliga declarar la situación 1 del PEIF

Efectivos de bomberos trabajando en uno de los incendios declarados esta jornada en la provincia de Castellón - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado este jueves por un rayo en Segorbe (Castellón) ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Según informa el 112 CV en su cuenta de X, el incendio ha obligado a movilizar siete unidades y una autobomba de los bomberos forestales de la Generalitat, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, uno del de Castellón y cuatro agentes medioambientales.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Durante la jornada, además del incendio de Segorbe, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha intervenido en varios incendios asociados a rayos caídos durante las tormentas de la tarde.

Concretamente se han declarado tres incendios forestales en las localidades de Alcúdia de Veo, Altura y Borriol, mientras que otro en Tales se ha tratado de una reproducción del incendio forestal de la Vall d'Uixó de hace unas semanas, que se ha originado dentro de este perímetro.

Según ha informado el Consorcio en un comunicado, el incendio forestal de Alcúdia de Veo es el que ha presentado una "mayor complicación", y ha obligado a la intervención de tres medios aéreos, dos dotaciones de bomberos y un coordinador forestal del Consorcio y cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

También en esta jornada de riesgo de incendios se ha actuado en cinco incendios de vegetación, dos en la Vall d'Uixó, uno en Vinaròs, uno en Oropesa y otro en Almassora. En total, se han movilizado nueve dotaciones del Consorcio, 12 unidades de bomberos forestales (dos de ellas helitransportadas) y cinco medios aéreos. Todos los incendios han sido extinguidos excepto el de Alcúdia de Veo y el de Borriol, en los que la evolución está siendo positiva.

En relación con las tormentas, se han producido otros dos servicios, retirando unas planchas metálicas caídas en Benicarló y un coche caído sobre unos coches en Peñíscola, sin daños personales.