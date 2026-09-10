El incendio forestal de Polop queda extinguido dos días después de su inicio

Imagen de trabajos de extinción del incendio en Polop (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que el pasado martes se declaró en el municipio de Polop (Alicante) ha quedado extinguido dos días después de su inicio, según ha informado este jueves alrededor de las 16.20 horas el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en la red social X.

Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 14.20 horas de este miércoles. De acuerdo con la actualización que se ofreció el martes por la tarde, afectó a aproximadamente a unas 36 hectáreas de terreno.

El incendio obligó al CCE a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana al ser una emergencia que, en su evolución previsible, pudiera afectar "gravemente" a bienes forestales y, en su caso, "levemente" a la población y a bienes de naturaleza no forestal.