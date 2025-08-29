Un incendio en Massalavés (Valencia) afecta a un desguace de coches y corta la circulación de metro en la zona

Archivo - Camión del Consorcio de Bomberos de Valencia. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos trabajan en la extinción de un incendio de vegetación en Massalavés (Valencia), que se ha propagado hasta una empresa de desguace de vehículos y ha obligado a interrumpir la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre Castelló y l'Alcúdia.

El fuego se ha declarado este viernes, sobre las 15.11 horas, en una zona de vegetación y afectaba a una zona de matorrales. Se ha propagado hasta un desguace de vehículos, afectando a la campa exterior, donde se encuentran los coches, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El incendio ha obligado al corte puntual de la circulación ferroviaria de Metrovalencia, concretamente de la línea 1 entre las estaciones de Castelló y l'Alcúdia.

En estos momentos, trabajan en la extinción del fuego cinco dotaciones de bomberos, un oficial, un coordinador forestal y un sargento, dos brigadas BRIFO del Consorcio, además de tres unidades de bomberos forestales y cinco medios aéreos --cuatro de la Generalitat y uno del Consorcio--.