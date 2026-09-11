Un incendio en Montserrat afecta a una empresa de madera y a otra de productos de higiene

Bomberos actúan en incendio de fábrica en Montserrat - BOMBEROS

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en Montserrat (Valencia) ha afectado a una empresa de madera y a otra de productos de higiene, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se originó sobre las 22 horas del jueves y hasta la zona se desplazaron diez dotaciones de bomberos, el sargento, el jefe de sector y el oficial.

Las llamas afectaron a una empresa dedicada a la madera y otra a productos industriales de higiene. Además, los bomberos trabajaron en proteger otras naves próximas para que no se vieran afectadas.

Los efectivos han dado por controlado el incendio a las 4 horas aunque los trabajos han continuado. Esta mañana quedan en el lugar dos dotaciones y un mando para acabar de repasar y extinguir el fuego.