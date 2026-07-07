Un incendio obliga a interrumpir la circulación de metro entre L'Alcúdia y Castelló

Archivo - Un trenes de Metrovalencia en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en la Ribera ha obligado a interrumpir la circulación de metro en parte de la línea 1 de Metrovalencia, en concreto entre L'Alcúdia y Castelló.

El fuego, declarado sobre las 14.10 horas de este martes en una zona de campos abandonados en el Camí Penca, ya ha sido sofocado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Por su parte, Metrovalencia ha puesto en marcha un servicio sustitutorio de bus.