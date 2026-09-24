Un incendio en el sótano del Mercado Central de València obliga a desalojar el edificio

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado al mediodía de este jueves en un cuadro eléctrico en el sótano del Mercado Central de València ha obligado desalojar el edificio, una evacuación que se ha llevado a cabo "en menos de cinco minutos" y en la que no se han registrado daños personales. Únicamente ha tenido que ser atendido por inhalación de humo un vigilante del parking.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha desplazado al lugar donde ha confirmado a los medios de comunicación que los bomberos han dado por extinguido el incendio pasadas las 13.30 horas y han procedido a los trabajos de ventilación que "son lo más importante".

En esta línea, ha destacado que el plan de autoprotección del Mercado Central ha funcionado a la "perfección" y, "en cuestión de minutos" se ha desalojado la instalación completa. A partir de este momento están trabajando con los vendedores, que pueden volver a acceder a las instalaciones, en especial, empezando por la parte de la Pescadería, "con el objetivo de retirar el género y cerrar las paradas".

Durante toda la tarde se seguirá trabajando en la ventilación del sótano y se elaborará un informe con las conclusiones de qué es lo que ha provocado el incendio. Catalá ha agradecido a la Asociación de Vendedores del Mercado Central, a su gerente y a la Concejalía de Comercio por el funcionamiento del plan de autoprotección que "en una instalación con una afluencia de personas tan importante como esta ha funcionado muy bien".

Como consecuencia del incendio solo ha tenido que ser atendida una persona por inhalación de humo de carácter leve. Se trata de un vigilante del parking del sótano, que se encuentra bien, mientras que el resto de las personas han salido con "absoluta normalidad".

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de bomberos y la unidad de drones que han hecho un trabajo "muy rápido, efectivo y que ha dado buenos frutos en cuestión de minutos".

El fuego se ha declarado en un cuadro eléctrico en uno de los contadores. "Ahora tenemos que ventilar y a partir de ahí determinar cuáles son las causas de la incendio", ha dicho la primera edil, que confía en que se pueda trabajar con normalidad en el edificio, aunque pueda haber algunas paradas que puedan tener el cuadro eléctrico afectado, unas cinco o seis.

"Este es un mercado que tiene unas 400 paradas. Creemos que la afectación, en este momento, podemos decir que no parece fuerte más allá de cuatro o cinco paradas que podrían ser afectadas", ha precisado.

TAREAS DE VENTILACIÓN

Por su parte, el jefe de bomberos de València, Enrique Chisbert, ha subrayado que este es un edificio con una concurrencia de gente importante. En principio, según ha detallado, se ha localizado una salida de humo "que se ha manifestado por el exterior" y al final la localización se ha localizado en un sótano en el cuarto de contadores de la luz.

"De momento lo tenemos controlado y esperamos que durante esta tarde podamos tener el local ventilado y poder entrar los servicios de mantenimiento" cuanto antes y hacer una "evaluación de daños", ha precisado. En todo caso, ha dicho que las tareas de ventilación son "más o menos complejas porque extraer el humo de subsuelos es complejo" y más en edificios como este.

Los bomberos han tenido que descartar, primero, que el fuego hubiera sido en el garaje de Ciudad de Brujas, como parecía por el humo procedente del subsuelo. "Nuestra prioridad es conseguir extraer todo el humo posible para que los servicios de mantenimiento puedan entrar a restablecer el servicio cuanto antes posible", ha concluido.

"HAN AVISADO POR MEGAFONÍA EN TODOS LOS IDIOMAS"

Una trabajadora del Mercado Central de València, María Cuello, ha subrayado a Europa Press que el desalojo a raíz del incendio ha sido "muy rápido" y se ha materializado "sin pánico", ya que "han avisado por megafonía en todos los idiomas".

Cuello ha relatado que sobre las 13 horas han avisado por megafonía, en diferentes idiomas "porque hay muchos turistas", y se ha desalojado el edificio "muy rápido". "Agarramos lo más importante, los bolsos y la cartera y salimos", ha continuado. Ha proseguido señalando que todos los presentes en el Mercat Central han abandonado el lugar "bastante bien y ordenados": "No hubo pánico".

También en declaraciones a Europa Press, Inmaculada Fernández, que trabaja en el puesto de Información del mercado, ha explicado que en un primer momento no sabían realmente qué pasaba. Había humo, ha dicho, que salía desde el sótano y "nos han dicho desalojar y hemos desalojado a todo el mundo". "Los encargados, que somos para desalojar, nos hemos puesto los chalecos y hemos sacado lo más rápido posible a la gente", ha enfatizado, para añadir que se ha cumplido "en cuestión de 5 u 8 minutos".

"Ha sido rápido, rápido, rápido", ha insistido, a la vez que ha valorado el comportamiento de los clientes porque, según ha recalcado, "han obedecido súper bien". Dicho esto, ha señalado que los trabajadores están "tranquilos" porque han podido entrar al mercado para poder recoger dependencias.

"LA GENTE NO ESTABA ALTERADA"

María Pilar Pérez García, también gerente y trabajadora de un puesto de pollos, ha puesto en valor la "coordinación" de todas las personas que se encontraban en el recinto a la hora del desalojo. Ha explicado también el protocolo de evacuación: "Nos hemos organizado porque tenemos ya grupos creados que cada coordinador llevamos un pasillo, cada uno ha hecho su pasillo y hemos desalojado a la gente por las puertas que tenemos cada uno asociada".

No obstante, ha incidido en que la gente "no estaba alterada", ha remarcado que el desalojo ha sido "muy rápido" y ha ironizado: "La gente no estaba alterada, nada. Yo me he asombrado porque muchos se pensaban que era un simulacro. Y yo --diciendo-- 'bueno, por favor, salgan a la calle'".

Por su parte, Ricardo Bertomeu y Mari Carmen Solán, unos clientes que se encontraban en el Mercat Central en el momento del incendio, han elogiado el proceso de evacuación. "Ha sido rápido y ordenado porque nos han hecho salir por cada puerta del mercado donde estuviéramos cerca", ha apuntado.