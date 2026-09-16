El incendio de Tuéjar quema 880 hectáreas y los trabajos se centran en evitar que pase al oeste del pantano

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este martes en la localidad valenciana de Tuéjar ha evolucionado "favorablemente" durante la noche y los trabajos ahora se centran en evitar que pase al oeste del pantano pendientes de la evolución del viento. Hasta el momento ha afectado según una estimación provisional, a unas 880 hectáreas y a 18 kilómetros de perímetro.

Así, lo ha señalado este martes el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el director del PMA, Jorge Gil, tras la reunión del Cecopi que se ha llevado a cabo a las 9.30 en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En estos momentos, hay trabajando en el terreno 13 medios aéreos, 55 medios terrestres de extinción y más de 300 efectivos trabajando en el operativo. El director del PMA, Jorge Gil, ha explicado que que durante la noche "se han cumplido las predicciones meteorológicas" con vientos flojos de oeste a noroeste que han llevado a que el incendio "se haya dejado de desarrollar hacia el norte y se ha desarrollado hacia el sur" y ha provocado "un incremento de superficie mayor de lo que esperábamos al pasar de más 690 hectáreas a 880" por la dificultad de acceso.

El operativo está pendiente de la evolución del viento ya que si hasta las 11.00 se han mantenido como la noche a partir de esa hora "va a cambiar a este sureste y va a aumentar la intensidad". No obstante, al poder prever "dónde va a evolucionar se han distribuido los recursos adecuadamente".

En cambio a partir de las 17.00 horas entrará una tormenta que "producirá posiblemente vientos más intensos y de dirección variable, y más impredecible, con lo cual va a ser un momento de mayor riesgo y mayor incertidumbre en cuanto a la evolución del incendio".

Por ello, se está trabajando "intensamente con medios aéreos, con helicópteros, en toda esa zona del suroeste, para intentar que cuando esta tarde entre la tormenta el riesgo del salto a la parte oeste del pantano no se produzca".