Un incendio en una vivienda de Albal deja dos ancianos heridos por inhalación de humo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en una vivienda de la localidad valenciana de Albal ha dejado dos ancianos heridos por inhalación de humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego se ha originado esta mañana, sobre las 7.45 horas, en una vivienda de la Avenida Cortes Valencianas de Albal.

Hasta la zona se ha movilizado una unidad de SVB, cuyo equipo sanitario ha asistido a una mujer de 82 años y a un hombre de 79 años, ambos por inhalación de humo, y han sido trasladados al Hospital La Fe de València.