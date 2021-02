¿Cómo influyen los roles de género en la elección de carrera profesional? Investigadoras de la UV lo analizan

Solo el 35% de las niñas menciona Matemáticas como una de las materias que ejercen mejor, frente a un 50% de niños, según un estudio

Investigadoras de la Universitat de València (UV) estudian cómo los roles de género y el entorno social influyen en la libertad de elección de la carrera profesional, especialmente, en las niñas y su decisión de acercarse o no a las titulaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.

'Girls4STEM' es un proyecto de la Universitat que promueve las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas --las llamadas CTIM o STEM por sus siglas en inglés-- entre el alumnado de 6 a 18 años, sus familias y profesorado, y que hace especial hincapié en las niñas y adolescentes. En este marco, el personal investigador de la UV implicado ha analizado la percepción que se tiene sobre las ramas relacionadas con las TIC.

En los artículos científicos se muestra la preocupación por "la falsa sensación de libertad de elección de carrera profesional y se destaca la falta de equilibrio en cuestión de género en la sociedad tecnológica". Para hacer patente y sensibilizar sobre este tema, la iniciativa 'Girls4STEM' organiza eventos y conferencias con la participación de centros escolares y mujeres profesionales en el ámbito STEM, explica la universidad valenciana en un comunicado.

En este contexto, las investigadoras de la UV Emilia López-Iñesta, Carmen Botella, Silvia Rueda, Anabel Forte y Paula Marzal han analizado los datos de afluencia en los grados que ofrece la ETSE-UV relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y han constatado que las mujeres no son mayoría en las áreas TIC.

Además, el artículo, publicado en 'IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje', "presenta evidencias contra el pensamiento común que establece que las niñas no acceden a las disciplinas STEM porque 'no les gustan'". "¿Tiene que preocuparnos?, ¿hay libertad de elección real y no condicionada por el entorno?", cuestionan las autoras que continúan explicando que "no son decisiones libres, puesto que tanto las expectativas de éxito como el valor percibido están condicionados por los roles de género y por la influencia del entorno escolar, familiar y social en el cual nos encontramos".

"Se establece que las niñas prefieren carreras que tienen un mayor impacto social vinculado a las relaciones interpersonales, pero no se asocia, por ejemplo, un campo como la robótica con el cuidado de mayores, a pesar de tener una alta aplicación social", subrayan las autoras. Por otro lado, también añaden que "la presencia de las mujeres en áreas STEM y TIC que actúan como referentes de niños y niñas tiene implicaciones muy positivas para cambiar su percepción, elimina los sesgos inconscientes que hacen que no elijan estas disciplinas y aumenta sus oportunidades laborales futuras".

El equipo de investigación de la UV formado por integrantes del proyecto 'Girls4STEM' --Xaro Benavent, Esther de Ves, Anabel Forte, Carmen Botella-Mascarell, Emilia López-Iñesta, Silvia Rueda, Sandra Roger, Joaquín Pérez, Cristina Portalés, Esther Durá, Daniel García-Costa y Paula Marzal-- se ha centrado en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que tratan de educar a los niños como futuros ciudadanos en términos de equidad, inclusión, diversidad, prosperidad y justicia. Su investigación la han publicado en la revista académica 'Sustainability'.

En este caso, el proyecto se centra en el ODS4 y el ODS5 a través de la organización de actividades de divulgación donde el estudiantado, sus familias, su profesorado y las mujeres profesionales STEM participan a través de dos acciones: las charlas Girls4STEM Family y las charlas Girls4STEM Professional. El artículo presenta resultados de la primera edición, donde destaca la necesidad de seguir divulgando el significado de STEM y los estudios que engloba.

CHARLAS PARA FAMILIAS

Las charlas Family están dirigidas a un público familiar. Los centros educativos inscritos tienen que presentar por cada equipo una biografía de una experta STEM diferente y el estudiantado tiene que elaborar un vídeo en el que expliquen la biografía de la profesional STEM asignada. Con estos videos se organizan las charlas donde participan los centros, las familias, el profesorado y las expertas STEM que se encargan de explicar el día a día en su puesto de trabajo y así mostrar su profesión.

"Es importante que las familias participen en estos acontecimientos porque son las familias las que ayudarán a estas niñas a que decidan que las carreras STEM son una opción muy importante para su futuro", explica Xaro Benavent, profesora del Departamento de Informática de la UV.

Las charlas Professional van dirigidas al público general adulto, incluido el profesorado de varios niveles educativos. En estas conferencias, las expertas STEM hablan sobre un tema de divulgación científica relacionado con su carrera profesional para que se comprenda mejor en qué investigan y en qué trabajan. Las próximas charlas Professional serán el 11 de marzo y el 14 de abril.

Entre los resultados, el artículo destaca que el 22,5% de quién participó considera Economía como una carrera STEM, lo que según el equipo indica una falta de conocimiento sobre este concepto. Además, las niñas parecen tener más confianza en sí mismas en Idiomas y Ciencias Naturales, mientras que los niños lo hacen en Educación Física, Matemáticas y Geografía.

Solo el 35% de las niñas mencionó Matemáticas como una de las asignaturas que ejercen mejor, mientras que este porcentaje aumenta al 50% en niños. La investigación menciona la alta percepción que los chicos tienen sobre su desempeño en Educación Física y apunta que esta percepción puede explicarse por los roles de género sociales que imponen estándares más altos para la condición física de los hombres.