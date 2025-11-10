El informe de la teleasistencia el 29O refleja una primera llamada en Utiel a las 15.51 horas

Archivo - Un tractor colabora en la limpieza de las calles tras el paso de la dana, a 1 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa encargada de los servicios de teleasistencia ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana un informe de las llamadas de los usuarios del sistema, que reflejan una primer contacto en ese día con la empresa registrado en la localidad de Utiel --en la que se desbordó el Magro-- a las 15.51 horas del 29 de octubre.

Así consta en el informe, consultado por Europa Press, en el que constan datos relativos a cuatro usuarios ya que de dos, según la información trasladada a la magistrada, no consta la activación del servicio por parte de las usuarias por ninguna de las dos vías: ni personalmente ni a través de familiares.

La jueza había pedido a la empresa que gestiona el servicio las grabaciones de las llamadas, entrantes y salientes, efectuadas o recibidas el 29 de octubre por seis personas usuarias del servicio de teleasistencia, que fallecieron ese día, para unirlas al procedimiento, hecho que ya ha realizado.

En la documentación aportada por la Conselleria de Servicios Sociales constaba que el día 29 de octubre de 2024 activaron el servicio de teleasistencia seis personas.

Sin embargo, en el informe se recoge que hubo cuatro activaciones de usuarios. La primera, de una persona de Utiel, la primera llamada es de las 15.51 horas, activada por la hija y consta que hubo 15 llamadas hasta las 21.26, sin que en ningún caso se pudiera contactar con la usuaria.

El segundo, fue el propio usuario el que contactó con el servicio a las 19.22 horas, y se llegó a establecer comunicación con él a las 19.26, pero en las posteriores llamadas o intentos de contacto --constan 14-- ya no consta nuevo contacto con él sino intentos con el 112 o la hija.

El tercer caso que consta es del familiar de una usuaria a las 20.37 horas y diez llamadas o intentos de contacto con Policía Local, 112 o familiares hasta las 21.20 horas.

Por último, en el cuarto, fue la esposa de un usuario de Paiporta quien contactó con el servicio a las 18.52 horas, y constan 25 audios hasta las 21.09, --cinco de ellos por activaciones o contactos de la esposa entre las 18.56 y las 19.49-- y el resto por intentos de contacto con Policía local de Paiporta, el 112 o los familiares.