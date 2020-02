La ingesta moderada de alcohol no afecta a distribución de la grasa en entrenamientos intensos, según un estudio

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica centrada en analizar los efectos del consumo moderado de cerveza o etanol en personas que se someten a un entrenamiento de alta intensidad (HIIT) concluye que la ingesta de éstas bebidas en cantidades moderdas no afecta a la distribución de la grasa corporal.

El catedrático de Fisiología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, Manuel Castillo, ha presentado este viernes las conclusiones del estudio BEER-HIIT 'Beer or Ethanol Effects on the Body Composition Response to High-Intensity Interval Training' (HIIT) en el I Congreso Sobre Actividad Física, Deporte Y Nutrición que se celebra en Valencia los días 28 y 29 de febrero

Entre las principales conclusiones del estudio, Castillo, ha destacado los resultados obtenidos que muestran que "un programa HIIT de 10 semanas no cambia el peso pero mejora significativamente la composición corporal al disminuir la masa grasa y aumentar la masa magra en adultos sanos".

"Estos efectos positivos no se ven influenciados por la ingesta de cerveza, o su equivalente en alcohol, en cantidades moderadas. Además, la ingesta de cerveza o su equivalente en alcohol, durante el ejercicio, no afecta a la distribución de la grasa corporal", ha dicho.

El entrenamiento interválico de alta intensidad y bajo volumen es una forma novedosa de entrenamiento particularmente efectiva y eficiente dado que consigue resultados con menos inversión de tiempo, mientras que la cerveza es una de las bebidas más consumidas y la primera con contenido alcohólico.

En relación a esto el especialista ha afirmado que "sin embargo, dicha ingesta puede ser cuestionada por su contenido en etanol. Hasta el momento, no existían estudios en la literatura científica que investigasen la influencia que pudiese tener la ingesta habitual de cerveza en la respuesta psico fisiológica a un programa de entrenamiento intensivo".

Castillo ha afirmado que este estudio se ha centrado en analizar los efectos del consumo moderado de cerveza o etanol en este

grupo de personas. Así con éste se han tenido en cuenta los efectos sobre la condición física, composición corporal, habilidades psico-cinéticas, variables psico-cogninivas, tolerancia al estrés y calidad del sueño.

La investigación se ha hecho a una muestra de 73 voluntarios sanos (35 mujeres, 38 hombres), de 18-40 años, que se evaluaron antes y después de someterse a 10 semanas de HIIT. Tras comprobar que

reunían los criterios de inclusión, tenían que decidir si estaban, o no, dispuestos a someterse a un programa de entrenamiento como es el HIIT.

Los no dispuestos integrarían un grupo control de no-entrenamiento. A los que sí estaban dispuestos a entrenar se les pidió que eligieran si estaban dispuestos a ingerir todos los días, de lunes a viernes, una cantidad moderada de alcohol, o no. Los que sí estaban dispuestos a ingerir alcohol se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos, un

grupo debía ingerir cerveza (330 ml con la comida y 330 ml con la cena en el caso de los hombres, y 330 ml con la cena en el caso de las mujeres), otro grupo recibiría la misma cantidad de alcohol y el mismo

volumen de líquido (vodka en agua con gas).

Los que eligieron no beber alcohol se distribuyeron de manera aleatoria en un grupo que ingeriría cerveza sin alcohol o agua con gas.

La evidencia científica derivada de esta investigación demuestra que la mejora en la composición corporal que ocasiona esta forma de entrenamiento y que se caracteriza por un descenso de la

cantidad de grasa y un aumento de la cantidad de músculo, no se ve influenciada por la ingesta habitual de cerveza.

Tampoco se ha observado que dicha ingesta influencie la distribución de la grasa en la zona visceral o el área abdominal, la popularmente conocida como 'barriga cervecera'.

Tras presentar los resultados del estudio, Castillo ha remarcado la necesidad de ser prudentes con el consumo de alcohol, no excederse de lo que es una cantidad moderada y si la preferencia es la

ingesta de cerveza "la posibilidad que nos brinda esta bebida de consumirla también sin alcohol, siendo esta opción un tipo de bebida particularmente interesante desde el punto de vista nutricional

cuando se practican ejercicios altamente demandantes"