Inmovilizan en València un autobús por positivo en cocaína del conductor, que esperaba a 25 turistas

Autobús interceptado por la Policía Local - POLICÍA LOCAL

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de València han inmovilizado en la ciudad un autobús de turistas cuyo conductor ha dado positivo en cocaína, según ha informado este cuerpo de seguridad.

Los efectivos estaban realizando un control rutinario de comprobación de transportes en la Avenida de los Naranjos número 1 --rotonda de Cataluña--, dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses.

Durante la actuación, los agentes verificaron la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes que arrojó un resultado positivo en cocaína.

En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes. El conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.

Como consecuencia, el autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicàssim (Castellón), han indicado las mismas fuentes.

La empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús.