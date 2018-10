Instagram pateix una caiguda a nivell mundial que afecta Espanya

Publicado 03/10/2018 12:44:01 CET

MADRID, 3 Oct. (Portaltic/EP) -

La xarxa social Instagram ha registrat durant el matí d'aquest dimecres una caiguda a nivell mundial reportada pels seus usuaris al voltant de les 9.00 hores --hora peninsular espanyola--, que ha afectat internautes d'Espanya i ha tingut una especial incidència als Estats Units.

Segons informen diversos portals especialitzats en detecció de caigudes de servei, els problemes de servei han començat a registrar-se minuts abans de les 9 del matí i han assolit el seu màxim repunt cap a les 9.30 hores, com recullen Down Detector i Outage Report basant-se en reports dels mateixos usuaris.

Els problemes d'Instagram han afectat especialment la seua aplicació mòbil, en un 61% dels casos, mentre que un 15% d'usuaris asseguren que el web ha caigut i fins i tot un 16% del total que assegura que tota la xarxa social no funciona, segons Outage Report. Aquest web recull més de 16.000 incidències al llarg d'aquest dimecres.

Per regions, els problemes de connexió han afectat Espanya i altres països europeus com els Països Baixos i el Regne Unit, segons Down Detector, però han tingut més incidència als Estats Units, que registra un nombre més elevat de queixes, concentrades a la costa oest.

A Espanya, la caiguda ha afectat especialment Madrid, encara que s'han registrat també problemes de connexió en altres ciutats molt poblades com Barcelona i Vigo.

Després del repunt d'incidències de les 9:30, quan han arribat a denunciar 7.000 problemes a Outage Report en a penes 20 minuts, el funcionament d'Instagram ha anat recuperant la normalitat al cap d'una estona, segons tots dos indicadors.