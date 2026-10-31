Una instalación efímera con sello UPV acerca la arquitectura a la Plaza del Patriarca - ALEJANDRO GÓMEZ

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La unión hace la fuerza. Y el diseño, el trabajo colaborativo y en equipo son las claves de la instalación efímera reciclable con la que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) celebra su sexagésimo aniversario y acerca la escuela al centro de la ciudad.

"Esta intervención se convierte, durante unos días, en un laboratorio abierto para la arquitectura, el diseño, la cultura y la participación ciudadana. Es una de las principales iniciativas del 60 aniversario de la ETSA fuera del campus universitario", ha señalado el director de la ETSA Ernesto Fenollosa.

Según ha explicado la subdirectora de Cultura de la ETSA Nuria Matarredona, "esta instalación es además una ventana abierta a la ciudad en la que mostrar qué hacemos en la escuela y por qué debemos cuidar la calidad de la arquitectura que nos rodea".

Está prevista la realización de talleres con estudiantes de centros educativos de Educación Primaria y Secundaria "para aprender jugando con ellos sobre esta idea y celebraremos con entidades como Fundació del Disseny, Fundación Arquia y Colegio Territorial de Arquitectos, entre otros, una serie de encuentros que hablarán de arquitectura para todos los públicos", ha añadido Matarredona.

50 profesores y 100 estudiantes de los diferentes grados que se imparten en esta escuela han construido, con madera reciclada, una estructura apilable que será completamente reutilizable, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

Javier Bono, profesor del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, es uno de los profesores que ha coordinado este proyecto. "Desde la dirección de la ETSA se decidió que València, 31 de octubre de 2026 una buena manera de llevar la escuela a la ciudad es construir y diseñar, entre toda la escuela, una instalación que esté en el centro de València y donde podamos celebrar actos del aniversario, dar clase y organizar talleres", ha señalado.

La inauguración oficial será el 2 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Plaza del Patriarca.

MATERIAL RECICLADO

Han participado estudiantes "prácticamente de todos los grados que se imparten en la ETSA y profesorado de todos los departamentos". Además, muchas son las entidades, empresas y cátedras que se han implicado y han hecho realidad esta instalación. "Gracias a la cátedra Maderamen Y a LignumTech, todo el material es madera reutilizada a la que estamos dando una segunda vida. Estamos construyendo arquitectura y diseñando con ese material", ha explicado Javier Bono.

Las luminarias, por ejemplo, las aporta Simón, las cubiertas son de Flexbrick y mobiliario de Actiu. Para el desarrollo del proyecto y ejecución se ha contado con el patrocinio de entidades como ATG Desarrollos, Cátedra Kerakoll, Cátedra EMR, Cátedra Habitatge, Spirit Ingeniería, MHSV, AV2, Hardman y la aseguradora Asemas.

"Gracias a todo el trabajo que se ha hecho, tanto dentro como fuera de la escuela, podemos ofrecer un proyecto sostenible y circular", ha indicado Bono.

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de València, que ha facilitado la ubicación de la instalación en el centro histórico de la ciudad, y se integra en el marco de Sandbox València, entendido como un entorno de experimentación que permite ensayar nuevas soluciones y formas de colaboración en el espacio urbano.

El diseño se ha planteado bajo los principios de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Se han utilizado materiales de desecho con un enfoque de economía circular. "Hay una clara vocación de reivindicar el espacio público de calidad y evidenciar el potencial transformador de la arquitectura", ha explicado Ernesto Fenollosa.

UN DESAFÍO

Profesorado y estudiantes han trabajado al mismo nivel desde el mes de junio, "arrimamos el hombro para que este gran desafío pueda llevarse a cabo", ha destacado el profesor del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. La instalación efímera es el resultado del trabajo en equipo.

Los algo más de 60 módulos de la instalación se han construido en el taller de maquetas de la ETSA y el martes 13 de octubre, por la tarde, se inauguró una parte en el campus de Vera. Fue el complemento del acto institucional de celebración del aniversario de la escuela que tuvo lugar en el Palau de l'Exposició, esa misma mañana.

Fue un ensayo general de este proyecto modular, que permite un montaje y desmontaje fácil y relativamente rápido. La instalación está formada por paneles de tres metros por metro y medio que se ensamblan como piezas de una construcción, sin necesidad de tornillos. Un proyecto sostenible para celebrar 60 años de docencia haciendo lo que mejor saben: FENT Arquitectura.