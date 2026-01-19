Instituciones valencianas cancelan su agenda en señal de duelo por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026 - PRESIDENTE DE RENFE, EN X

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, entre otros, han cancelado su agenda de este lunes en señal de duelo por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha dejado, al menos, 39 víctimas mortales.

De esta manera, se cancela el acto que Pérez Llorca tenía previsto realizar en Orihuela (Alicante), donde iba a visitar las obras de ampliación del Hospital Universitari de La Vega Baixa-Orihuela.

Respecto a Catalá, fuentes municipales han advertido de la cancelación de su agenda de hoy y la del equipo de Gobierno. Así mismo, el Ayuntamiento se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril. Tendrá lugar a las 12 horas en el consistorio.

Desde el grupo municipal de Compromís también han suspendido los actos previstos para este lunes y han destacado que solidarizan con todas las víctimas y personas afectadas por la tragedia.

El Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a la convocatoria de la FEMP y también llama a guardar tres minutos de silencio a las 12 horas de este lunes a las puertas del edificio consistorial en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Adamuz. Queda cancelada su agenda institucional, así como la de la Diputación de Alicante.

También el consistorio de Castelló, en señal de respeto a las víctimas y a sus familias, ha suspendido la agenda pública en el día de hoy y ha trasladado su más sincero pésame a todas las personas afectadas.

Por su parte, Pilar Bernabé ha suspendido también su visita hoy a Torrent para conocer los avances en las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en los caminos agrícolas afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Además, se ha cancelado el acto del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en Burriana, donde hoy se iba a reunir con miembros de las policías locales de la provincia de Castellón en Burriana.

También se han suspendido los actos del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien iba a visitar las obras de construcción de la losa superior de la estación central-intermodal del TRAM d'Alacant y asistir a la presentación del programa 'Reintroducción del lince ibérico en la Comunitat Valenciana'.

Se suman a las cancelaciones el acto previsto por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien tenía previsto asistir hoy al VIII Concurso Gastronómico Valenciano de la Trufa de Andilla.

Y, además, se suspende la convocatoria de VOX, que iba a valorar en el ficus de Les Corts la situación de "bancarrota" del Ayuntamiento de Benidorm, "que debe pagar más de 350 millones euros por una mala decisión política del PP y mantenida por el PSOE".