El Institut Valencià de Cultura promueve el audiovisual valenciano en el 29 Festival de Cine de Málaga

El Institut Valencià de Cultura promueve el audiovisual valenciano en el 29º Festival de Cine de Málaga - GVA

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, promueve la participación de los profesionales y las producciones del audiovisual valenciano en las diversas secciones competitivas del Festival de Cine de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo de 2026.

El director adjunto de Cinematografía y Audiovisuales del IVC, Luis Gosálbez, ha destacado, en un comunicado, "la calidad y diversidad de las producciones con participación valenciana que se proyectan en el Festival de Málaga. Otro año más, el audiovisual valenciano mantiene una presencia muy alta, con seis largometrajes de ficción, seis documentales y ocho cortometrajes".

Asimismo ha subrayado que, de estas 20 producciones, "siete han contado con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura". En concreto, en la sección oficial de largometrajes a competición figura 'Calle Málaga', dirigida por Maryam Touzani y producida por Fernando Bovaira para MOD Producciones; 'Corredora', dirigida por Laura García Alonso y producida por María Zamora para Elastica Films.

También participa 'Pioneras. Sólo querían jugar', dirigida por Marta Diaz de López Diaz y producida por Kiko Martínez para Nadie es perfecto y 'Yo no moriré de amor', dirigida por Marta Matute, producida por María Zamora para Elastica Films y protagonizada por la alicantina Sonia Almarcha.

También figura 'Después de Kim', dirigida por Ángeles González-Sinde y producida por Pedro Pastor para Voramar Films, que fue rodada en la ciudad de Valencia y cuenta con ayudas a la producción del IVC.

Por otra parte, en la Sección Oficial Fuera de concurso se presenta 'Femení, singular', dirigida por Xavi Puebla, producida por Carles Pastor para Gaia Audiovisuals, con ayudas a la producción del IVC. En el reparto figuran los valencianos Sergio Caballero, Carles Sanjaime, Anna Cerveró y Tania Fortea.

DOCUMENTALES

En la sección oficial de largometrajes documentales se presenta 'Un arbre és un arbre', dirigido por Carlos Marques-Marcet y Aleix Plademunt, y coproducido por Rafa Moles y Pepe Andreu para Suica Films.

En los pases especiales de documentales figuran 'Forqué. el oficio de hacer cine', dirigido por Gaizka Urresti y el alicantino Rafael Maluenda; 'Back in Time!'. dirigido por Manuel Bellido y el valenciano Sigfrid Monleón; y 'Mañana seré feliz: Una película conversación con Manuel Vicent', dirigido por Luis Alegre y David Trueba, sobre el escritor castellonense Manuel Vicent.

También se presenta 'Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop', dirigido y producido por Giovanna Ribes para Tarannà Films, con ayudas a la producción del IVC.

En la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres /Mujeres en escena' se proyecta 'Pasionaria. Dolores Ibárruri' dirigido por la valenciana Amparo Climent.

CORTOMETRAJES

En la sección oficial de cortometrajes de ficción se presentan 'Angoixa', dirigido por Andreu Fullana Arias y Daniel Ibáñez Rodríguez y coproducido por la valenciana Pegatum Transmedia, y 'Talk Me', dirigido por Joecar Hanna y coproducido por Lina Badenes y Ana Camacho para Turanga Films.

También figura 'Cotton Candy', dirigido por Adan Aliaga, y producido por Adan Aliaga y Miguel Molina para Jaibo Films, y Carlo d'Ursi para Potenza Producciones, con ayudas del IVC. El corto está protagonizado por las alicantinas Carolina Diego y Lena Viscaíno.

En Animazine, la sección dedicada a la animación, se han seleccionado tres cortos de producción valenciana: 'El aspirante', dirigido por Sam Ortí y producido por Conflictivos Productions, con ayudas del IVC; 'Marcharse' dirigido por Miguel Medrano Malo y producido por Inaudita Films con ayudas del IVC; y 'Sweet Cabanyal' dirigido por Anna Juesas y Sonia Sánchez y producido por Barreira Arte y Diseño. Los tres cortos forman parte del catálogo de promoción 'Curts Comunitat Valenciana' del IVC.

En la sección Panorama figura 'Videoclub 2001', dirigido por Guillermo Polo y producido por Hermanos Polo, con la participación de los actores valencianos César Tormo y Nacho Errando. En la sección oficial de cortometrajes Málaga compite 'La hora escrita', dirigido por el malagueño Coke Arijo, producido por Cristina Vivó para la valenciana Little Frame, con ayudas del IVC. El corto está protagonizado por Rosana Pastor.

Finalmente, dentro de la sección '5 minutos de cine', que acoge piezas de cinco minutos de películas que están a punto de concluir su posproducción, se proyecta 'Tarántula', un largometraje dirigido por el alcoyano Tirso Calero, producido por el ilicitano Carlos Guerrero para 39 escalones y protagonizado por Fele Martínez.