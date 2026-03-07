El Institut Valencià de Cultura renueva su colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía - GVA

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha renovado su colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que acoge actualmente a 18 estudiantes valencianos, un 25 por ciento de su alumnado español, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El compromiso entre ambas entidades para apoyar el talento musical valenciano se ha afianzado en una reunión en Madrid entre la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut, Beatriz Traver, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso.

La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Generalitat colaboraron en la formación de músicos jóvenes valencianos en una primera etapa, de 2003 a 2019, y la colaboración se retomó a partir de 2025. Desde la creación de la escuela en 1991, un total de 81 músicos valencianos se han formado en este centro de alto rendimiento, lo que supone una "gran oportunidad" para los músicos jóvenes.

Este instituto musical nació en 1991 como "proyecto de ayuda a la juventud y a la cultura musical". Desde entonces, trabaja para apoyar a jóvenes talentosos en su desarrollo personal y artístico.

En este sentido, la academia selecciona a su alumnado a través de audiciones dirigidas por profesores de cada cátedra, donde el único criterio de evaluación es el talento. Con una tasa de admisión del 10% y 175 alumnos de más de 35 nacionalidades, es una de las más exigentes de Europa.

Gracias a su sistema de matrícula gratuita y las becas que ofrece, cualquier estudiante con el mérito suficiente puede acceder a una formación musical de primer nivel.