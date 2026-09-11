Interceptan en el puerto de Alicante un coche con 1.500 jilgueros ocultos que querían transportar a Argelia

Interceptan en el puerto un vehículo con 1.500 jilgueros ocultos que querían transportar a Argelia - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha evitado en el puerto de Alicante la salida ilegal de España de 1.500 jilgueros ocultos en un coche que iban a ser transportados a Argelia. En el marco de esta actuación, los agentes han detenido a un hombre de 57 años acusado los delitos de contrabando, contra la flora y la fauna silvestres, maltrato animal y resistencia y desobediencia. 1.320 ejemplares han sido liberados, mientras que 90 estaban lesionados y otros tantos fallecieron.

Los hechos ocurrieron durante la operativa de embarque del buque que une Alicante con Argelia, en el marco de los dispositivos de control y resguardo aduanero que el instituto armado mantiene en los puntos portuarios y fronterizos, reforzados durante los meses de mayor tránsito.

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del puerto inspeccionaban los vehículos situados en la zona de preembarque cuando repararon en la actitud evasiva del conductor de un turismo, lo que motivó una revisión más minuciosa, ha explicado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Bajo unas bolsas de ropa y unos sacos vacíos, los agentes localizaron 30 cajas de apenas 42 por 24 centímetros que contenían cincuenta jilgueros comunes ('Carduelis carduelis') cada una, hasta sumar los 1.500 ejemplares. Las aves carecían de anillado y de cualquier documentación que acreditara su procedencia legal y viajaban sin comida ni bebida en un trayecto que se prolonga un mínimo de ocho horas.

Los ejemplares fueron trasladados con la máxima urgencia y en mejores condiciones al centro de recuperación de fauna de La Santa Faz, en Alicante, donde se practicó un recuento y un reconocimiento veterinario. Un total de 1.320 aves pudieron ser liberadas en el medio natural, mientras que 90 resultaron lesionadas y otras 90 fallecieron.

El detenido quedó en libertad y las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante en funciones de guardia. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.