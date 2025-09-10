Interrumpida la circulación de metro entre València Sud y Castelló por "problemas eléctricos"

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informado de la interrupción de la circulación de las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia en el tramo comprendido entre las estaciones de València Sud y Castellón, en la zona sur de la red.

Según han precisado a Europa Press fuentes de FGV, un "problema de comunicaciones" en este tramo está detrás de la interrupción del servicio, que se ha producido poco antes de las 14.30 horas. Personal de FGV trabaja para solucionar la incidencia "lo antes posible".

Como consecuencia de ello, los trenes de las líneas 1 y 2 circulan hasta València Sud, mientras que los de la 7 varían su recorrido y terminan en Quart de Poblet, ya que la estación de Bailén permanece fuera de servicio.