Intervalos nubosos y posibles chubascos este viernes en la Comunitat

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos nubosos y se esperan chubascos dispersos en el litoral norte la primera mitad del día que podrían ser localmente fuertes.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta tarde habrá nubosidad de evolución diurna en el interior con chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes y con granizo en los interiores de Valencia y Castellón, sin descartarlo en el interior de Alicante.

Las temperaturas no registrarán cambios, han indicado las mismas fuentes, que han puntualizado que hoy se espera también viento del nordeste en el litoral de Alicante y, en el resto de la autonomía, viento flojo variable con predominio de la componente este en las horas centrales.