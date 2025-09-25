Intervalos nubosos y temperaturas mínimas en ascenso este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanece nublado en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles en la segunda mitad del día y se espera viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas que tenderá a flojo de componente este por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior norte de Valencia y con cambios locales en el resto, mientras que las máximas anotarán un ligero ascenso o no habrá modificaciones.