Intervienen en Alicante 27 gallos de pelea abandonados en plena calle

La Policía Local de Alicante interviene 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en la zona norte - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en el transcurso de una operación desarrollada en la calle del Diputado Luis Gámir, en la zona norte de la ciudad.

La intervención se ha llevado a cabo este jueves en colaboración con el departamento de Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante y la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia y cuidado de las aves, entre las que también había gallinas y polluelos, según ha informado la administración local en un comunicado.

Un total de 15 agentes de las unidades de Barrios y Canina y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) han participado en esta operación, que se ha desarrollado a primera hora de la mañana de este jueves, después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales en diferentes puntos de la zona.

Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir se encontraron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía pública, si bien algunos estaban encerrados en jaulas de fabricación casera.

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de estos animales y de la organización de peleas de gallos en varios puntos de la zona norte, que se organizan "clandestinamente" en horario nocturno, según denuncian los residentes en esos barrios.

Por su parte, el edil de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que "no se pueden permitir estas prácticas ilegales de peleas, que están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal y pueden ser constitutivas de un delito contra la fauna".

Además, Calero ha incidido en que "no se van a consentir ni las molestias que causan a los vecinos, ni otros comportamientos rechazables, como el abandono y el maltrato animal".