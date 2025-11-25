Investigada una conductora por un accidente contra una motocicleta y por huir del lugar en la CV-25

La Guardia Civil investiga a la conductora de un turismo como presunta responsable de un siniestro vial con el resultado de una persona herida de gravedad - GUARDIA CIVIL

VALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una mujer por su presunta implicación en un accidente con su coche contra una motocicleta cuyo conductor resultó herido grave el pasado 23 de octubre en la CV-25 en Olocau (Valencia). La mujer supuestamente huyó del lugar del siniestro pero ha podido ser localizada tras una minuciosa investigación, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Sobre las 08.25 horas del pasado 23 de octubre se produjo un siniestro vial en el punto kilométrico 12,200 en la CV-25, a la altura de Olocau, consistente en una colisión lateral de un turismo a una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, resultó lesionado de carácter grave el conductor de la motocicleta, mientras que la persona que circulaba con el turismo implicado huyó de la zona.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Destacamento de Tráfico Valencia B, para realizar el auxilio al conductor de la motocicleta. Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Valencia se hizo cargo de la investigación del siniestro.

Los agentes del EIS realizaron una detallada y minuciosa investigación del accidente, para lo que solicitaron la colaboración del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico del Sector de la Comunitat Valenciana.

A pesar de los pocos datos de los que se disponían del vehículo fugado, los agentes pudieron localizar el turismo el pasado 28 de octubre. La conductora, de 44 años, ha quedado investigada por la supuesta comisión de un delito de lesiones cometidos por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Llíria.