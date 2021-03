Investigadas nueve personas por estafas por toda España con el método 'man in the middle'

Usaban cuentas a nombre de testaferros que eran captados por sus problemas económicos o adicciones y amedrantados por la organización

La Guardia Civil investiga a nueve personas acusadas de cometer estafas por toda España con el método 'man in the middle', consistente en cambiar el número de cuenta en las que clientes o proveedores de una empresa debían abonar facturas debidas, tras haber leído sus correos a través de ataques informáticos. A los investigados se les atribuye once hechos delictivos con los que consiguieron estafar más de 55.000 euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

El equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Llíria, en el marco de la operación Media-Roja, investiga a nueve personas por delitos de organización criminal, estafa bancaria, blanqueo de capitales, intrusión informática, falsedad documental y delito de blanqueo de capitales.

Los miembros del grupo, a través de ataques informáticos a los correos electrónicos de empresas previamente seleccionadas, conseguían leer sus emails entre sus clientes y proveedores. Cuando detectaban que se iba a realizar un pago inminente de una factura adeudada, modificaban el número de cuenta bancaria y se lo hacían llegar a sus víctimas, eliminando el mensaje original, según el instituto armado.

Los estafados supuestamente eran inducidos al engaño al creer que los correos y facturas venían de las empresas con las que tenían relación, y creían que realizaban el pago de las facturas adeudadas a la cuenta bancaria de la empresa legítima, cuando realmente lo hacían a terceras cuentas controladas por la organización criminal.

Una vez recibido el dinero en las cuentas de la organización, se fraccionaba y transfería a otras, de donde era finalmente extraído mediante retiradas de efectivo en cajeros automáticos, con objeto de dificultar el bloqueo y recuperación del dinero.

TESTAFERROS

Las cuentas bancarias estaban a nombre de testaferros que eran captados por la organización, normalmente personas con problemas económicos o adicciones, y que actuaban bajo el amedrentamiento de los miembros de la red.

Estos supuestos testaferros facilitaban todo el dinero recibido en sus cuentas a la organización y se quedaban una comisión de entre un 6 y un 12 por ciento, según su función y jerarquía dentro del grupo.

La organización tenía una estructura piramidal y ramificaciones por toda la costa mediterránea. El líder de la red transmitía sus directrices por medio de apoderados que dirigían a las "mulas económicas" en sintonía para ejecutar la estafa. Estas les entregaban el dinero recaudado y ellos lo hacían llegar a su vez al cabecilla de la organización.

Los investigados son ocho hombres y una mujer, de nacionalidad española y nigeriana, de edades comprendidas entre los 24 y 47 años. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de número 3 de Llíria.