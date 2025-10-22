Investigado el conductor de un vehículo fugado de un accidente en Simat que se saldó con un ciclista herido grave

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, de espaldas, en una carretera junto a su moto - GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que supuestamente se fugó de un accidente en la carretera CV-675, en el término municipal de Simat de la Valldigna (Valencia), en el que estaba implicada una bicicleta, cuyo conductor resultó herido grave al salirse de la vía para evitar con un coche que invadió su carril.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el pasado 4 de septiembre se produjo un siniestro vial en la CV-675, en Simat de la Valldigna, cuando una bicileta se salió de la vía al evitar la colisión contra un turismo que circulaba en sentido contrario y que invadió su carril.

El conductor del turismo abandonó el lugar del siniestro sin facilitar auxilio a la víctima, que fue trasladada hasta el Hospital Francesc de Borja de Gandia para ser tratada de las heridas que presentaba.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de Gandia se hizo cargo de la investigación. Con la manifestación del ciclista herido que tan solo recordaba el color y la marca del turismo fugado, iniciaron la labor de investigación para tratar de identificar y localizar al conductor presunto responsable del siniestro.

El pasado 2 de octubre las indagaciones realizadas culminaron con la identificación del conductor del turismo, un joven de 19 años, que queda investigado por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Gandia.