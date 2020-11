El investigador de la UPV José Capmany, Premio Nacional de Investigación 2020

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Capmany, director del Photonics Research Labs-iTEAM de esta institución, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación 2020 'Leonardo Torres Quevedo' en el área de Ingenierías.

El jurado ha premiado a Capmany por su contribución pionera al campo de la Ingeniería Fotónica y las Telecomunicaciones Ópticas, a través de una actividad científica de vanguardia con una importante repercusión internacional. Además, ha subrayado la "ejemplaridad" de la trayectoria profesional del investigador, su capacidad de liderazgo y la perseverancia en el desarrollo de la aplicación práctica de sus investigaciones, ha informado la UPV en un comunicado.

Para el profesor Capmany, este galardón "supone el reconocimiento a la labor investigadora y de transferencia de tecnología de primera línea que se lleva realizando en el PRL durante los últimos 25 años".

"El galardón, pese a ser de carácter personal, no hubiera llegado sin la labor de un excelente equipo de investigadores, cuya dedicación, esfuerzo y profesionalidad merece ser destacado", ha señalado.

"Para mí es un inmenso honor y privilegio el poder trabajar y aprender a diario de todos los miembros del grupo", ha aseverado el profesor Capmany, quien a dedicado este premio "a todos ellos" y a su familia. Además, ha agradecido "el apoyo que siempre he recibido por parte de la UPV".

José Capmany nació en Madrid en 1962. Está considerado como uno de los expertos más destacados en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel internacional. Sus trabajos son un referente en el campo de la fotónica de microondas, cuyas aplicaciones abarcan áreas como las comunicaciones móviles y espaciales o comunicaciones de banda ancha. Sus investigaciones han sido publicadas en las más prestigiosas revistas científicas de su ámbito, como Optics Express o Nature Photonics.

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Físicas, Capmany es catedrático de Fotónica en la Universitat Politècnica de València desde 1996. De 2002 a 2016 dirigió del Instituto iTEAM de esta institución. Actualmente dirige el Photonics Research Labs (www.prl.upv.es).

Ha liderado más de 70 proyectos de investigación europeos, nacionales, regionales e internos de la UPV y es socio cofundador de las empresas spin-off VLC Photonics (www.vlcphotonics.com), iPronics Programmable Photonics (www.ipronics.com) y Ephoox (www.ephoox.es).

Precisamente, este jueves la multinacional japonesa Hitachi High-Tech Corporation anunció la compra de la mayoría accionarial de la primera de las tres spin-offs fundadas por Capmany. Esta operación supone para el sistema universitario español uno de los casos de transferencia de conocimiento "más relevantes de los últimos años", ha destacado la UPV.

Capmany ha publicado más de 600 artículos en revistas y congresos internacionales y cinco libros de texto sobre dispositivos fotónicos, sistemas de comunicaciones y redes ópticas y fotónica integrada programable y es autor de 19 patentes. Entre otras muchas distinciones, Capmany fue galardonado en el año 2012 con el Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías y tres años más tarde con una de las prestigiosas Presidential Fellowships para científicos distinguidos, otorgada por la Academia China de las Ciencias.

En 2017, recibió una Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por su sigla en inglés) para llevar a cabo el proyecto UMWP-Chip, en el que trabaja actualmente y cuyo objetivo es diseñar, fabricar y caracterizar un chip fotónico universal, programable y multifuncional. Capmany coordina también NEoteRIC, el primer proyecto europeo en el que se emplea la fotónica programable en aplicaciones biomédicas y que podría facilitar la detección de células cancerosas en su fase más incipiente.

Además, el investigador de la UPV es Fellow Member del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) y de la Optical Society of America (OSA) y representa a España en el Comité de Gestión de la Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas (ECOC).

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982 por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, reconocen el mérito de aquellos investigadores e investigadoras de nacionalidad española que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad.