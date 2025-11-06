Una investigadora de la NASA desgrana los retos de los futuros trajes espaciales en el Museu de les Ciències de València

La ingeniera aeronáutica, investigadora de la NASA y profesora de Universidad en Texas Ana Díaz en la conferencia 'Astronautas del futuro' en el Museu de les Ciències de València. - EUROPA PRESS TV

La ingeniera aeronáutica, investigadora de la NASA y profesora de Universidad en Texas Ana Díaz aborda este jueves en una conferencia en el Museu de les Ciències de València los retos de los trajes espaciales del futuro, así como las tecnologías revolucionarias en las que trabajan.

Así lo relata la investigadora en declaraciones a Europa Press Televisión, antes de ofrecer la conferencia 'Astronautas del futuro', en el Auditorio Santiago Grisolía y de libre acceso hasta completar aforo, que también puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Díaz explica que la conferencia se centra en las funciones de los humanos en el espacio, su rendimiento para que realicen las tareas "de la mejor manera y lo más eficientemente posible", así como sobre la salud. Precisa que se enfoca en los trajes espaciales y "los problemas que tienen hoy en día y cómo estamos intentando solucionarlos para los trajes espaciales del futuro, en particular los que van a ir a la Luna", así como "otras tecnologías un poco más revolucionarias a las que todavía hay que darle un poquito más de investigación".

En este sentido, desgrana que los trajes espaciales están muy presurizados, por lo que "es muy difícil moverse", pese a que para las misiones, por ejemplo en la Luna, sería necesaria una buena movilidad y "los trajes espaciales que se usan hoy no la tienen", por lo que es uno de los aspectos que "se están intentando mejorar para el futuro".

En relación al espacio, Díaz señala que los astronautas no están sujeros a la fuerza de la gravedad, lo que "va a causar muchos cambios en el cuerpo humano". "Los astronautas pierden músculo, pierden hueso, también hay una redistribución de fluidos interna que va un poco de la parte de abajo del cuerpo, porque la gravedad nos tira los fluidos para abajo y se redistribuye un poco en la parte más arriba del cuerpo y esto va a causar una serie de problemas de circulación", detalla.

En la misma línea, agrega que también observan problemas en los ojos, "a lo mejor por los cambios de presiones", pero admite que todavía no tienen "muchas respuestas sobre todas esas cosas" y están investigando cómo actuar para que no sucedan.

La investigadora de la NASA resalta que últimamente nota "muchísimo interés" en el espacio, también favorecido por el incremento de la industria en este sector, con por ejemplo viajes al espacio; y de las universidades. Así, asegura que es un campo con "muchísimas oportunidades para todos". "No tienen por qué ser ingenieros, cualquier profesión es necesaria y será bienvenida", afirma.

BIENESTAR MENTAL DE LAS TRIPULACIONES

Entre las principales aportaciones de la experta, destaca su interés por atender el bienestar mental de las tripulaciones y el desarrollo del SmartSuit, un innovador traje espacial con robótica blanda y tecnología autorreparable, diseñado para mejorar la movilidad de los astronautas en futuras misiones a Marte.

Durante la conferencia, Ana Díaz invita al público a mirar al cielo con una nueva perspectiva: "la de quienes se preparan para vivir y trabajar más allá de la Tierra". En su ponencia, contará a qué se dedicaba en sus inicios y cómo cambió las riendas de su profesión al dedicarse a vestir a los exploradores del mañana.

Esta actividad cierra el ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta' que se ha celebrado en el marco de la programación especial por el 25 aniversario del Museu de les Cièncias.