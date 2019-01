Investigadores avanzan en el conocimiento del papel de la proteína RhoE en la formación del sistema nervioso central

Publicado 30/01/2019 11:02:02 CET

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada en la CEU UCH ha avanzado en el conocimiento del papel de la proteína RhoE en la formación del sistema nervioso central al revelar que esta proteína es "clave" en la mielinización y en la formación de algunos de los principales tractos axonales del cerebro.

El estudio constituye la tesis doctoral con mención internacional de Pilar Madrigal, dirigida por los doctores Ignacio Pérez Roger y José Terrado, profesores investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según ha explicado la CEU UCH, el desarrollo del sistema nervioso central tiene lugar gracias a un complejo conjunto de procesos en los que intervienen numerosas proteínas, y cuyo resultado es la formación del encéfalo y la médula espinal. La alteración de estos procesos "puede llevar a graves malformaciones, incluso incompatibles con la vida".

Dos de estos procesos esenciales son la extensión de los axones y su mielinización, llevada a cabo por unas células denominadas oligodendrocitos y cuya adecuada organización es necesaria para que se produzca la transmisión nerviosa de manera correcta. La función que desempeña la proteína RhoE en estos dos procesos ha sido el tema de la investigación para la tesis doctoral de Pilar Madrigal.

La tesis, 'Role of the small GTPase RhoE in myelination and axonal tracts development', defendida en la CEU UCH con mención internacional, ha obtenido la máxima calificación académica por parte del tribunal evaluador.

RATONES TRASNGÉNICOS

Utilizando ratones transgénicos que no expresan el gen que codifica la proteína RhoE y mediante novedosas técnicas de microscopía, --como la tecnología 3DISCO, que permite seguir el desarrollo de fibras nerviosas transparentando el cerebro--, la investigación concluye que tanto la mielinización, como la extensión de los axones, dependen de la proteína RhoE.

Según destaca el profesor José Terrado, uno de los dos directores de la investigación, "hemos observado que los cerebros de ratones que no expresan el gen que codifica la proteína RhoE presentan graves deficiencias en la mielinización, en concreto, tienen menos axones mielinizados y, en los que lo están, la organización de la mielina está alterada. La causa de estos problemas se debe a que, en ausencia de RhoE, se modifica el desarrollo de los oligodendrocitos, que se diferencian peor".

Por otra parte, RhoE también se ha revelado en este estudio como una "proteína esencial" para la extensión de axones ya que, cuando no se produce, algunas proyecciones axonales sufren graves alteraciones. Más concretamente, ha destacado Terrado, "la rama anterior de la comisura anterior, uno de los principales grupos de axones que conecta ambos hemisferios cerebrales, se desarrolla de forma aberrante, sin alcanzar su destino y sin llegar a producir la conexión entre ambos bulbos olfatorios, necesaria para que los procesos olfatorios tengan lugar de forma adecuada".

En esta misma línea de investigación, profesores del Grupo ACDC de la CEU UCH ya demostraron el papel clave de la proteína RhoE en la multiplicación, migración y diferenciación de las células madre neuronales y también han detectado que la ausencia de RhoE provoca alteraciones en el sistema motor -como la ausencia del nervio peroneo común y el retraso en la formación de las uniones neuromusculares- y en las células de la zona subventricular, que proliferan en exceso, se acumulan y migran defectuosamente, provocando, además, una enorme reducción de algunos tipos celulares específicos en el bulbo olfatorio.

Estos resultados suponen una "importante aportación" para ampliar el conocimiento sobre los mecanismos de formación del sistema nervioso central y trastornos tales como las enfermedades desmielinizantes, entre ellas, la esclerosis múltiple.