Investigadores revelan "umbrales críticos de pérdida de biodiversidad" en ecosistemas áridos globales

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha publicado un estudio en la revista 'Ecology Letters' en el que ha revelado "umbrales críticos" de pérdida de biodiversidad en ecosistemas áridos globales.

El trabajo, liderado por el investigador del Departamento de Ecología de la UA Jon Morant, analiza la "riqueza taxonómica y trófica de múltiples organismos", desde bacterias hasta mamíferos, a través de 290 ecorregiones áridas a nivel mundial.

Los resultados muestran que "la pérdida de biodiversidad no ocurre de forma lineal, sino que existen umbrales específicos de aridez", con valores entre 0,45 y 0,95 en el índice de aridez, tras los cuales la diversidad puede caer entre un 19 y un 54 por ciento, dependiendo del grupo trófico estudiado, según ha explicado la UA en un comunicado.

El estudio también evidencia que "la presión humana, el cambio climático y las alteraciones en el uso del suelo exacerban estas pérdidas, afectando la estabilidad y los procesos ecológicos que mantienen los ecosistemas".

"La productividad primaria y la riqueza de las especies vegetales pueden actuar como amortiguadores, ayudando a mitigar los efectos negativos y favoreciendo la recuperación y conservación del medio", ha explicado Morant.

Según esta investigación, "las zonas áridas cubren aproximadamente el 41% de la superficie terrestre y albergan entre el 30 y el 40% de la biodiversidad global". "Estos hábitats son vitales no solo porque sustentan a una gran parte de los organismos vivos del planeta, sino también porque proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para la supervivencia humana y la estabilidad ecológica", apunta.

El número de especies vegetales, en particular, está "directamente relacionado con la funcionalidad de estos ecosistemas" e influye "en la capacidad de resistir procesos como la desertificación y los efectos adversos del cambio climático".

Además, las zonas áridas son "refugios de especies muy adaptadas que no se encuentran en otros biomas", por lo que aportan "una gran riqueza biológica y genética que es fundamental para la conservación global".

"PROTEGER LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA"

Igualmente, la investigación "subraya la importancia de implementar estrategias que reduzcan las presiones antropogénicas y promuevan la recuperación de la vegetación para proteger la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas en contextos de incremento de la aridez debido al cambio climático".

"El fortalecimiento de estas áreas con medidas de conservación y restauración es crucial, no solo para mantener su biodiversidad única, sino también para asegurar la provisión continua de servicios ecosistémicos que benefician tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas que dependen de ellas", ha asegurado el investigador de la UA.