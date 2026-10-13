Investigan cómo un niño se escapó de una escuela infantil de San Isidro (Alicante) sin que el personal se diera cuenta

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga cómo un niño se escapó de una escuela infantil de la localidad de San Isidro (Alicante) sin que el personal del centro se diera cuenta de ello.

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han precisado que agentes del Puesto de Dolores recogieron este lunes la denuncia de la familia del menor, cuyo contenido ha avanzado 'Información'.

Según la publicación de este medio, los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre y el niño, que todavía no había cumplido los dos años, logró salir solo de la escuela infantil sin que el personal cuidador se diera cuenta en ese momento su desaparición.

En esa información también se apunta que el menor caminó solo por la calzada de una calle próxima al centro, donde fue localizado por una vecina mientras lloraba y llamaba a sus padres, y que la mujer, tras recogerlo, lo devolvió a la escuela.

Por el momento, la Guardia Civil se encuentra realizando las primeras indagaciones para averiguar qué pasó, según han explicado las mismas fuentes.