Investigan una posible agresión sexual a una mujer cerca de la playa de Gandia

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VALENCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan una posible agresión sexual a una mujer de 38 años, extranjera, cerca de la playa de Gandia (Valencia), según han informado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del 17 de abril, viernes, en una calle próxima a la playa de Gandia.

Sobre las 00.30 horas, una persona llamó a la comisaría local de la Policía Nacional de Gandia para alertar de la posible agresión sexual a una mujer.

Hasta la zona indicada se trasladó una patrulla, que se entrevistó con esta persona y la supuesta víctima, esta última se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La mujer manifestó a los agentes que momentos antes un hombre le había agredido sexualmente en una calle próxima a la playa. Como consecuencia, el Grupo UFAM de Gandia ha abierto una investigación para averiguar los hechos e identificar al posible agresor.