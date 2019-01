El 'ionqui dels diners' veu "una pantomima" la comissió sobre Taula i eludeix respondre: "Vinc perquè si no em multen"

Publicado 14/01/2019 15:00:52 CET

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'exgerent d'Imelsa, Marcos Benavent, l'autodenominat com el 'ionqui dels diners', ha avançat als mitjans de comunicació que no anava a respondre en la comissió a la qual estava citat aquest mateix dilluns en Les Corts sobre el cas Taula en considerar que es tracta d'una pantomima". "Vinc perquè si no vé la Policia i em posaria una multa. Si no, no vindria", ha subratllat.

Benavent s'ha pronunciat en aquests termes en els passadissos de Les Corts, a preguntes dels mitjans de comunicació, abans de comparéixer en la comissió que investiga l''Operació Taula', derivada del cas Imelsa, on ha eludit respondre les preguntes dels diputats com, segons ha recordat, ja ha fet en ocasions anteriors.

"Ja ho vaig dir tot en el seu moment i està en el jutjat. Ací vinc a fer el mateix que en les altres dos vegades que m'han cridat. No vaig a dir gens en aquesta pantomima de comissió", ha subratllat.

Benavent s'ha referit als diputats de Les Corts per a subratllar que "aquests senyors" no li "representen". "No han estudiat cap oposició dura i venen ací a fer de jutges, que es lligen el sumari, que vagen als jutjats o ja que tant diuen que respecten la separació de poders que respecten el treball de la Guàrdia Civil, de la UCO i dels jutges que estan fent el seu treball", ha remarcat.

Preguntat per les empreses lligades al cas Taula, Benavent ha insistit que al llarg d'aquests tres anys "ha ratificat tot" i en els jutjats ho ha manifestat "clarament com l'aigua". "Sóc de les poques persones que ho he dit com l'aigua", ha incidit. Sobre si veu "lentitud en la instrucció", ha negat aquest extrem i ha afirmat que no està "decebut" perquè els tribunals "segueixen la marxa que segueixen".

D'altra banda i qüestionat per les crítiques que va fer en aquesta comissió la denunciant del cas i coordinadora general d'EUPV, Rosa Pérez Garijo, qui va manifestar "no estar satisfeta" amb la instrucció, el 'ionqui dels diners' ha manifestat que a ella li interessa que el funcionament siga diferent perquè "venen eleccions, tot es trastoca i tot és en clau electoral", però "la Justícia farà el que ha de fer".

"Les seues denúncies estan totes en instrucció, però la Justícia sabem com va, els recursos que tenen i cal deixar treballar els jutges i a la Policia. Se'ns ompli la boca de demanar divisió de poders però ens fiquem en totes les resolucions judicials", ha assenyalat per a indicar que "sí que s'ha actuat" i "hi ha gent que està a la presó", però ha assenyalat que "una altra cosa és que la gent espere resultats més ràpids" que seran "quan hagen de ser", ha resolt.

Una vegada ha començat la comissió, Benavent, qui estava acompanyat pel seu lletrat, ha indicat als diputats que no anava a respondre cap pregunta com ja va fer en quan va estar citat en la comissió que investigava els sobrecostos de més de 1.000 milions en Ciegsa. Els diputats han lamentat aquesta decisió i, malgrat açò, alguns han decidit preguntar igualment, sense obtindre resposta.