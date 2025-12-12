El IPC baja al 3,4% en la Comunitat en noviembre

Archivo - Una persona pone gasolina a su vehículo - JAVIER PULPO - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,4% en la Comunitat Valenciana en noviembre en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de noviembre es el más bajo registrado en la Comunitat Valenciana desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,5% más que en noviembre de 2024 (-2,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% (-0,3 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% (-0,2 puntos) y enseñanza, un 3,6% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en ocio y cultura, un 1,5% (+1,4 puntos); comunicaciones, un 1,5% (-0,2 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0,4 puntos) y vestido y calzado, un 1,6% (-1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar noviembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,2%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,3%), La Rioja (2,4%) y Murcia(2,5%).

Extremadura (+0,5%), Murcia (+0,3%) y Navarra (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Cantabria y Canarias en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

