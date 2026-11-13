El IPC se mantiene en el 4,8% en la Comunitat en octubre

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VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 4,8% en la Comunitat Valenciana en octubre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre los precios encadenan seis meses de subidas en la Comunitat. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,4%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 10,3% más que en octubre de 2025 (-0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 9% (+1,3 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% (-0,3 puntos) y información y comunicaciones, un 4,2% (+1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,8% (+0,1 puntos); vestido y calzado, un 1,9% (-1,1 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2% (-0,1 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,6% (-0,1 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106