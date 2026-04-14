El IPC sube al 3,4% en la Comunitat en marzo

Archivo - Un hombre reposta gasolina a su moto, en una gasolinera de Barcelona, a 11 de marzo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). Desde que comenzó la guerra por la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, los precios se han incrementado en - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,4% en la Comunitat Valenciana en marzo en tasa interanual, ocho décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de marzo los precios encadenan dos meses de subidas en la Comunitat. En términos mensuales, la inflación en la autonomía aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,9% más que en marzo de 2025 (+1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 4,9% (+4,9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,6% (-0,5 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% (-0,8 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en sanidad, un 1,5% (-0,7 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,1% (+0,3 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,2% (-0,7 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,5% (-0,8 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron la Comunitat (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106