Ismael Sáez cede el relevo en UGT PV "orgulloso" de la "relación estrechísima" que se ha construido en el diálogo social

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT PV ha arrancado este jueves su X Congreso Nacional, en el que el hasta ahora secretario general del sindicato, Ismael Sáez, se despide de su cargo para que se incorpore a la organización "el entusiasmo" de un nuevo equipo.

En declaraciones a los medios antes de la apertura del acto, el dirigente sindical se ha mostrado "orgulloso", en primer lugar de la sintonía con el resto de agentes sociales: "Hemos sido capaces de construir, en el marco del diálogo social con la patronal y con Comisiones Obreras, una relación estrechísima con Ana (García), pero antes con Arturo León, en lo que se refiere a Comisiones Obreras, y con Salvador Navarro, que yo creo que va más allá de lo que es la propia relación institucional".

"Yo creo que ha llegado a lo personal y hay un afecto compartido que es de enorme utilidad para alcanzar acuerdos y para trabajar al beneficio de la sociedad a la que representamos, que es el mundo del trabajo y de la economía", ha añadido.

En clave interna, ha mostrado su orgullo por la relación con las federaciones y haber tenido "la suerte de disfrutar nueve años de paz, de tranquilidad, de apoyo incondicional, de afecto". Para suceder a Sáez, ha presentado una única candidatura el secretario de Organización de UGTPV, Tino Calero, que será proclamado este viernes.

Sáez ha señalado que "ya tenía claro que había llegado a una determinada edad" y había ejercido la responsabilidad "el tiempo suficiente como para dar oportunidades a otros compañeros y provocar relevos". "Yo creo que eso es muy sano que se produzca, entre otras cosas porque creo que se incorpora el entusiasmo de quien toma el relevo", ha explicado.

Con 208 delegados inscritos de los 222 totales convocados al Congreso, y con más de 100 invitados, han participado también en el acto la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el sindic de Compromís, Joan Baldoví; el síndic del PSPV, José Muñoz; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el expresidente de la Generalitat, Joan Lerma, entre otros.

AVANCES SIGNIFICATIVOS

Ya en el acto, durante su última intervención como secretario general, y según ha informado el sindicato en un comunicado, Ismael Sáez ha dirigido unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a las personas asistentes, a la organización en su conjunto, a su ejecutiva, a su federación FICA y a la Sección Sindical de Stadler Rail Valencia, a la que pertenece desde hace 44 años, además de a su familia.

Sáez ha recordado que los agentes sociales contribuyen "a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios". También ha hecho mención al actual momento de crispación política, pese al cual se han logrado significativos avances como la nueva reforma laboral, las subidas del SMI, el IMV, le reforma del sistema de pensiones, la ley riders, el teletrabajo, el control de jornada y el subsidio para mayores de 52 años.

Sáez ha hecho un guiño a la situación actual: "Para completar el kit de supervivencia conviene prevenirse contra la mentira y tomar prestadas la palabra y la memoria de Antonio Machado que nos recomienda desdeñar las romanzas de los tenores huecos, pararse a distinguir las voces de los ecos y a escuchar solamente entre las voces una: la de Pablo Iglesias, que para el poeta tenía el timbre inconfundible de la verdad humana. Un Kit de principios y valores, de optimismo y esperanza".

Por último, el saliente secretario general ha dado la enhorabuena y deseado mucha fortuna para Tino Calero y su nueva comisión ejecutiva. "Tiene la formación, la experiencia y el amor a este nuestro sindicato que le acreditan como uno de los mejores", ha asegurado.

AGRADECIMIENTOS DE CEV Y CCOO PV

Salvador Navarro, en declaraciones a los medios, ha destacado que Ismael Sáez ha sido "un ejemplo de negociación, de discordia también". "Lo importante en el diálogo social es que las partes hablan y las partes son capaces de negociar, y en este sentido Ismael Sáez ha sido un ejemplo de negociación, de paciencia y de ceder cuando ha tenido que ceder", ha añadido.

Su homóloga en CCOO PV, Ana García, ha dado las gracias a Sáez por tenderle la mano, por su labor sindical y por su trayectoria. "Desde las Comisiones Obreras tenemos la mano tendida al próximo secretario General y a su equipo, seguiremos trabajando conjuntamente y reforzándonos para incidir en las políticas públicas para acabar con la desigualdad y alcanzar la justicia social", ha agregado.

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, se ha sumado a las palabras de reconocimiento a la figura de Ismael Sáez, "una persona que dice siempre lo que piensa y que tiene absoluta corresponsabilidad con una organización con una historia de más de 136 años", según recoge UGT.

MORANT: "LOS SINDICATOS SOSTENÉIS LA DEMOCRACIA"

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido el papel de los sindicatos "ante la crispación a la que nos ha arrastrado la derecha más reaccionaria". La también ministra ha señalado que, "ante el pacto infame" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y Vox, "los sindicatos sostenéis la democracia, protegéis los derechos y articuláis la cohesión social".

Morant ha agradecido el trabajo realizado por UGT-PV, "que ha sido clave para la construcción de nuestro autogobierno y ha sido y es una voz reivindicativa que hoy quieren silenciar, pero que yo os pide que no dejéis nunca de alzar la voz".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado: "Estamos viviendo momentos oscuros, aquí en la Comunitat Valenciana, donde no se ha estado ni se está a la altura y también en el mundo, sufriendo los totalitarismos que hablan de seguridad y no de bienestar y que cuestionan los derechos sociales". Baldoví ha enfatizado que pese a todo ello "no hemos de desfallecer, no podemos fallar, hemos de seguir luchando en estos tiempos complicados".

"RENOVAR FUERZAS"

El todavía secretario de Organización de UGT PV, Tino Calero, ha destacado que este congreso, bajo el lema 'Renovant forces, construint futur', permite al sindicato abordar los grandes retos de la Comunitat Valenciana, como "garantizar un mercado laboral inclusivo, impulsar una economía innovadora y sostenible, y fortalecer la negociación colectiva".

"La lucha contra las desigualdades, la defensa de la ocupación de calidad, la igualdad real entre mujeres y hombres y la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, así como la protección del estado de bienestar, con una sanidad, educación y servicios sociales públicos y de calidad, que continúa siendo una prioridad absoluta en la agenda sindical", ha añadido.