Ivace+i Innovación financia una nueva metodología para evaluar de forma integral y personalizada la obesidad - GVA

VALÈNCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un nuevo método para abordar la obesidad de forma integral y personalizada, incluyendo su morfología corporal y su biomecánica

Este nuevo sistema pretende evaluar la obesidad, "de forma ágil, sostenible y no invasiva" incluyendo la estimación de la composición corporal y el riesgo metabólico asociado, mediante la combinación de tecnologías para la medida de la forma y medidas del paciente, su biomecánica, su respuesta térmica y sus indicadores genéticos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El análisis, que se validará en un centenar de personas, está diseñado para realizarse de forma "objetiva y automatizada", sin requerir la intervención directa de expertos, lo que permitirá reducir tanto la complejidad como el coste del proceso.

El proyecto, denominado 'Fitme', está coordinado por el Instituto de Biomecánica (IBV), y en su desarrollo participan el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, vinculada al Hospital Clínico Universitario de València, y las empresas Ascires y Sabartech. Además, cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

ABORDAJE INTEGRAL DE UNA ENFERMEDAD COMPLEJA

A través de esta iniciativa se pretende atender las consecuencias del creciente aumento de la obesidad, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado ya como una pandemia. Se trata de una enfermedad crónica y compleja, que se caracteriza por un exceso de grasa corporal que aumenta el riesgo de padecer complicaciones graves para la salud.

Entre otras enfermedades asociadas a la obesidad se encuentran la diabetes tipo 2 o la posibilidad de padecer sarcopenia (pérdida de fuerza y masa muscular) o ciertos tipos de cáncer, como los de mama, colon, endometrio o esófago. Asimismo, afecta también a la salud mental y a la calidad de vida, en la medida en que las personas que la padecen experimentan a menudo estigmatización y discriminación, lo que desemboca en problemas de autoestima, ansiedad y depresión.

Debido, precisamente, a que la obesidad es una enfermedad compleja y puede provocar problemas en distintos sistemas del cuerpo, es necesario abordarla desde una perspectiva integral. Para ello se requiere una evaluación completa y personalizada de cada paciente, analizando cómo se distribuye su masa corporal, cuál es su riesgo metabólico y qué complicaciones o limitaciones funcionales presenta.

TECNOLOGÍAS PUNTERAS

Aunque en la actualidad existen metodologías capaces de evaluar estos aspectos por separado, dichos modelos presentan algunas limitaciones que impiden su integración en los procesos asistenciales debido a su elevado coste o la subjetividad del observador, como la resonancia magnética nuclear o la absorciometría de rayos X de energía dual.

'Fitme' pretende superar estas barreras con una nueva forma de afrontar el estudio personalizado de la obesidad basada en la aplicación de tecnologías de análisis de formas humanas, análisis biomecánicos sin marcadores y técnicas termográficas, que no son invasivas ni someten a radiación a las personas voluntarias.

Además, se emplearán técnicas ómicas, que permiten analizar de forma completa la información genética y metabólica de una persona a través del estudio de biomarcadores y del microbioma de cada paciente.

Con toda esta información, se desarrollarán algoritmos de predicción basados, por un lado, en datos genéticos, y en la combinación de variables morfofuncionales y termográficas por otro, así como un modelo final capaz de estimar la composición, distribución corporal y el riesgo metabólico de cada paciente de forma personalizada y precisa.

ENTIDADES PARTICIPANTES Y FASE ACTUAL DE LA INICIATIVA

Como coordinador del proyecto, el IBV aportará las tecnologías necesarias para evaluar la forma y función del cuerpo, así como las herramientas de análisis termográfico. Para ello, pondrá en marcha metodologías específicas y desarrollará los modelos y algoritmos del sistema predictivo.

En la misma línea, Sabartech aportará su tecnología de análisis genético y de microbiota, junto con sus algoritmos avanzados, para identificar a partir de estos datos el riesgo metabólico de cada persona.

La ejecución del estudio clínico corre a cargo de Incliva que, además de reclutar a participantes, recabará buena parte de los datos necesarios para estas evaluaciones. También contribuirá con voluntarios Ascires, que es responsable de llevar a cabo las pruebas TAC y analizar las muestras clínicas.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase experimental, tras haber iniciado ya el proceso de reclutamiento de participantes y la recogida de datos, que constituirá el pilar fundamental para los análisis avanzados y el desarrollo de los modelos predictivos previstos en las siguientes etapas del proyecto.

'Fitme' se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Asimismo, la iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en salud, que insta en desarrollar innovaciones que permitan avanzar en la personalización del diagnóstico, pronóstico y tratamiento en la atención, así como en la prevención y control de enfermedades crónicas.