El IVAM abraza la poesía escénica de los valencianos Versonautas con su espectáculo 'Recitare Religare' - IVAM

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) acogerá el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 19.00 horas, un espectáculo de Versonautas, la compañía formada por los valencianos Ana Sanahuja y Roqui Albero, que mezcla voz, música en vivo, performance y audiovisuales para construir una misa contemporánea inspirada en el misticismo sufí.

Versonautas presentará en el IVAM 'Recitare Religare', una reflexión sobre lo sagrado y la trascendencia combinando citas de autores como Meister Eckhart, Simone Weil y William Blake con textos propios.

El espectáculo parte de los conceptos latinos de 'recitare' (repetir) y 'religare' (unir) para componer una propuesta íntima y espiritual sobre el silencio interior, el vínculo espiritual y la belleza de lo cotidiano, integrando literatura y escenografía en una atmósfera de profundo simbolismo.

Ana Sanahuja (piano y teclados) y Roqui Albero (trompeta, flugelhorn y voz) son dos músicos y creadores formados en la Escola Superior de Música de Catalunya que han bebido de las escenas culturales de ciudades como La Habana, Nueva York o Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria han colaborado con artistas como Jorge Drexler, Silvia Pérez Cruz, Pau Riba, Manu Chao, Paco Ibáñez o Carles Campi Campón, productor de numerosos premios Grammy.

El concierto forma parte del ciclo 'Posar la veu', un programa de carácter mensual organizado por el IVAM en colaboración con el Institut Valencià de Cultura que arrancó el mes pasado con el concierto del dúo Gala i Ovidio.

Con este ciclo se pretende "explorar nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica", explica el museo en un comunicado.

Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.