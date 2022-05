El IVAM incorpora a sus fondos dos obras donadas por la Fundación Josef y Anni Albers

Color Study for a Variant- Adobe (c.1948). Josef Albers

Color Study for a Variant- Adobe (c.1948). Josef Albers - IVAM

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha aceptado la propuesta de donación de dos obras por parte de la Fundación Josef y Anni Albers, para la colección del museo. Se trata de un óleo sobre papel realizado por Josef Albers en el año 1948 y un 'gouache' sobre papel diazotipo de Anni Albers del año 1973, valorados ambos en 850.000 dólares.

Las piezas forman parte de la exposición 'Annie y Josef Albers. El arte y la vida', que acoge el centro cultural valenciano hasta el próximo 19 de junio de 2022.

La muestra reúne cerca de 350 piezas entre pinturas, fotografías, diseño y textiles, películas, material documental, así como una selección de piezas de mobiliario de la etapa de la Bauhaus que representan los hitos fundamentales en la carrera de esta pareja de artistas, recuerda el museo en un comunicado.

La directora del IVAM, Nuria Enguita, ha agradecido la generosidad de la Fundación Josef y Anni Albers, y en especial de su director, Nicholas Fox Weber, al tiempo que ha destacado que "Annie y Josef Albers son dos creadores imprescindibles para entender el arte del siglo XX, con una gran influencia como artistas, pedagogos e investigadores a lo largo de su vida". Esta donación enriquecerá los fondos del IVAM "reforzando la presencia de mujeres artistas y de la vanguardia moderna", ha apuntado.

'Study for DO I' (1973) es el título de la obra de Anni Albers donada al museo. Un dibujo que sería la base de una serie de seis serigrafías en color realizadas por Anni Albers en 1973 a las que tituló 'DO I- VI'.

En la obra destaca la disposición de las figuras basadas en una repetición de triángulos que proceden del impacto de los textiles mexicanos y peruanos sobre su tejeduría.

El dibujo de Josef Albers que se incorpora a los fondos del museo es uno de los estudios de color que realizó para la creación de su serie 'Variant/Adobe'.

Titulada 'Color Study for a Variant/Adobe' (c.1948), esta obra es una de las 200 que produjo a lo largo de dos años y que parecían emerger de una estructura subyacente en forma de tablero de ajedrez que le proporcionó la posibilidad de unificar sus formas, evitando los grandes contrastes de luz.