El IVAM inicia la 'vuelta al cole' con el foco en el diseño y en reforzar su apuesta por la colección

Archivo - El IVAM inicia la 'vuelta al cole' poniendo en foco en el diseño y reforzando su apuesta por la colección - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) da comienzo a su particular 'vuelta el cole' con una programación de actividades públicas, educativas y familiares centrada en el diseño como espacio de investigación y en la apuesta por la colección del museo para ofrecer "diferentes maneras" de acercarse a ella.

La presentación del programa de actividades para el próximo curso 2026-2027 ha tenido lugar este martes en la sede del museo de la mano de su directora, Blanca de la Torre, en una jornada dirigida a docentes, profesionales de la mediación y medios de comunicación.

La directora ha señalado que la nueva programación para este curso escolar sigue en línea con la idea de Museo Anfibio, con la que el centro pretende no limitarse "solo a conservar y mostrar, sino que conecta disciplinas, agentes y comunidades que generan nuevas formas de relación con el arte".

Asimismo, ha destacado que el IVAM sigue trabajando para subrayar su faceta de instituto que, "no solo lo nombra sino que lo conforma y que nos interesa potenciarla como espacio de investigación y de aprendizaje, como un lugar de intercambio de saberes y sabiendo, además, que la idea del lugar es inseparable de la de comunidad, de la de nexo y de vida compartida".

"Queremos un museo para la reflexión y la crítica, pero también para la convivencia y el disfrute", ha sostenido, al tiempo que ha indicado que el museo, "ha de ocupar un lugar central en la recuperación de una vida pública común".

En esta línea, ha puesto en relieve que, una de las novedades con respecto al anterior año, es la creación de un programa específico dedicado al diseño contemporáneo de la mano de Estudio Savage (Adrián Salvador y Lucas Zaragosí), que "amplía los territorios desde los que el IVAM aborda la creación y las transformaciones de nuestro tiempo".

"DIVERSAS MANERAS DE ACERCARSE A LA COLECCIÓN"

Asimismo, ha destacado que la segunda "gran apuesta" del museo es la programación asociada a la colección, que busca ofrecer al público "diversas maneras de acercarse a este acervo artístico".

El programa 'IVAM + Diseño. Nuevas metodologías para un mundo en transición', realizado en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, propone explorar el diseño a través de un ciclo de encuentros y de un grupo de trabajo formado por jóvenes diseñadores, artistas, arquitectos, artesanos y estudiantes.

En cuanto a la colección, el museo organiza tres programas para este acercamiento. El primero es 'Efecto cadena', un proyecto que ha invitado a Fermín Jiménez Landa, José Luis Clemente y Mijo Miquel a hacer de nudo y red para proponer acciones que activen la colección.

Otro programa es 'Colección 84', un ciclo mensual de visitas curatoriales y diálogos en torno a la colección del IVAM a cargo del equipo de conservación del museo. Finalmente, el curso especializado 'La Colección del IVAM hasta hoy', impartido por conservadores y comisarios, supone "una oportunidad para profundizar en los fondos del museo".

"En cuanto a los programas ya consolidados, dada su buena acogida, se presenta la segunda edición del cineclub del IVAM, dirigido por Las Entendidas; continuamos apostando por la música en el museo con los conciertos 'Posar la veu', en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, y arrancamos la quinta edición de 'Els Grans de l'IVAM', dirigido a público senior", ha indicado De la Torre.

Por último, tras el éxito del programa 'Comisarios en sala', este curso nace 'IVAM extended', un programa de formación curatorial para jóvenes --a cargo de Juan Bautista Peiró-- que amplía su mirada y radio de acción a otros espacios de la ciudad.

PROGRAMA EDUCATIVO

El IVAM incorpora nuevas propuestas como 'Cola para nadar, patas para saltar. Renacuajos en el museo', una experiencia concebida para acercar el arte y el espacio museístico a la primera infancia a través del juego, la exploración y el descubrimiento.

La programación educativa del IVAM diseñada para centros escolares para el curso 2026-2027 incluye una línea de acción, 'L'IVAM en viu', centrada en poner en valor la colección y el patrimonio del museo.

Entre las novedades destacan el proyecto 'La colección en ruta', dirigido a estudiantes de educación secundaria y bachillerato, y la propuesta de narrativa ecosocial 'Al museo, ¡de paseo!', para alumnos de educación primaria y educación especial.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

En el apartado de actividades para el público familiar, la novedad de esta temporada es "la renovación del espacio de juego artístico que tanto éxito ha tenido en el anterior curso, por el que pasaron alrededor de 18.000 personas", ha señalado la directora, quien ha destacado que el IVAMLab2 se convertirá en "un marjal", de la mano de la artista fallera Reyes Pe.

Inspirada en el ecosistema de la Albufera, la propuesta transforma el museo en una instalación artística de juego y ecoarte para niños y niñas de 0 a 4 años.

Blanca de la Torre también ha destacado el nuevo proyecto dirigido especialmente a embarazadas y recién nacidos: 'Manos y nanas': "Es una interpretación musical, poética y narrativa diseñada y escenificada por Elisa Martínez Matallín, Raquel Heredia y el compositor Gonzalo Manglano, con la que el IVAM refuerza su trabajo con la más primera infancia", ha sostenido.

Esta propuesta se integra en el calendario educativo del centro junto a las actividades ya consolidadas 'Una visiteta a l'IVAM' y la 'Sala blanda', asegurando así una continuidad de experiencias artísticas adaptadas para todas las etapas del crecimiento de los menores.