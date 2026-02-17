El IVAM invita a "pensar en otros ritmos" en 'A media lumbre', una muestra que reivindica los saberes tradicionales

El IVAM invita a "pensar en otros ritmos" en 'A media lumbre', una muestra que reivindica los saberes rurales - JUAN GARCÍA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) invita a "detenerse" y a "pensar en otros ritmos" en 'A media lumbre', una muestra colectiva que reivindica los saberes tradicionales. La exposición, en la que han participado un total de 27 artistas, itinerará por otros tres espacios culturales que "activarán el proyecto de maneras diferentes" con "nuevos nombres y propuestas".

La muestra, que se podrá ver en el Centre Julio González desde el 18 de febrero hasta el 14 de junio, se ha presentado este martes en rueda de prensa y ha contado con la participación de la directora del IVAM y comisaria de la exposición, Blanca de la Torre; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el coordinador general de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma (Mallorca), Fernando Gómez de la Cuesta.

También han asistido el director d'Es Baluard, David Barro; la directora del Museu Terra, Aida Boix, así como algunos de los artistas que participan.

'A media lumbre' se trata de un proyecto coral compuesto por un total de 27 artistas que reúne un conjunto de obras que "dialogan con los oficios, con los saberes, con los conocimientos tradicionales, con todo ese tipo de artesanías y saberes considerados generalmente artes menores como cerámica, barro, lana, estiles, esparto, todo tipo de técnicas naturales. Y a estos también se suman los sonidos y los silencios", ha destacado la directora del IVAM.

Los artistas seleccionados para la muestra que se exhibe en València son: Ana Laura Aláez, Pilar Albarracín, Javier Bravo de Rueda, Saskia Calderón, Ricardo Calero, Susana Cámara Leret, Ana Esteve Llorens, Antonio Fernández Alvira, Marta Font, Julie C. Fortier, Josefina Guilisasti, Noemi Iglesias Barrios, Mónica Jover, Cecilia Jurado Chueca, Glenda León, Sandra Mar, Adriana Meunié, Sonia Navarro, Lara Ordóñez, Nuria Riaza, Belén Rodríguez, Laura Segura, Isabel Servera, Laurita Siles, Jessica Stockholder, Sarah Viguer Cebriá y Concha Ybarra.

Después de su paso por el IVAM, el proyecto itinerará por otros cuatro espacios: Es Baluard Museu y Casal Solleric de Mallorca, Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca y el Museu Terra en L'Espluga de Francolí (Tarragona).

LA VOZ COMO "MEMORIA" Y "VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN"

De este modo, se presentarán a los diferentes públicos cuatro exposiciones autónomas situadas bajo "el mismo marco conceptual". Según ha explicado De la Torre, "cada sede irá activando el proyecto de manera diferente" donde "se incorporan nuevos nombres, nuevas propuestas y se va desarrollando de manera diferente y tomando forma de manera diferente en cada uno de los territorios".

Asimismo, ha puesto en relieve la importancia que tiene la voz dentro de la muestra ya que considera que es "esencial" porque, además de estar presente en algunas de las piezas, la voz cobra relevancia como "memoria" y "vehículo de transmisión" de "todos los saberes que se transmiten de generación en generación".

"El título está inspirado en los filandones, esas reuniones en torno al fuego donde se realizaban labores manuales mientras se contaban historias en torno a la lumbre. Y ahí se intercalaba ese trabajo manual y el de relato compartido, los secretos, las narraciones, las historias de cada pueblo", ha expuesto la comisaria.

En este sentido, ha explicado que, en "esa suerte de filandón", que pretende ser la exposición, se puede observar "un diálogo constante entre lo rural y lo urbano, pero también entre paisaje natural y paisaje doméstico". "Los conocimientos y las formas de transmisión en los dos casos se entretejen", ha apuntado.

"Vais a ver saberes del campo, cosechas, pero también la idea del ajuar, el bordado en esas tareas domésticas, pero a la vez esos tejidos han estado teñidos con tintes que provienen del paisaje y de ese entorno natural", ha indicado De la Torre.

La directora del IVAM ha asegurado que la muestra "se dice como un canto al buen vivir, a la soberanía del tiempo". "Es una invitación a detenerse", ha manifestado, al tiempo que ha añadido: "Nos invita a respirar, a escuchar el murmullo de esas materias, a pensar otros ritmos también, otras temporalidades, que son las propias de los oficios".

"EJEMPLIFICA MUY BIEN LAS LÍNEAS MAESTRAS DEL NUEVO IVAM"

Así, ha subrayado que el espacio ha sido diseñado para "enfatizar" ese discurso y que el visitante va a poderlo comprobar en la manera en la que se han confeccionado las paredes con barro o el suelo que se ha utilizado en la sala para "interpelar desde los sentidos".

Preguntada por si esta muestra "sintetiza" su ideario como directora del IVAM, de la Torre ha señalado que la exposición "ejemplifica muy bien, no solamente mis líneas de investigación sino que confluyen muy bien algunas de las líneas maestras del nuevo proyecto" del museo.

"Patrimonio, sostenibilidad y territorio eran los ejes esenciales, las dos líneas maestras en el IVAM y creo que se pueden ver muy claras en esta exposición", ha aseverado.

Por su parte, Fernando Gómez de la Cuesta ha resaltado su relación con el IVAM al que ha agradecido su colaboración para llevar a cabo esta muestra que "teje entre las diferentes partes una red de solidaridad, de talento, de gesto, de sensibilidad que nos hace crecer a todos juntos".

"La exposición yo creo que amplifica todos esos valores de una manera magnífica, porque lo que nos encontramos allí es la capacidad que tiene el arte de girar nuestra mirada hacia sitios en los que a lo mejor no habíamos reparado y que en muchas ocasiones tenemos justo al lado y son trascendentales, muy importantes", ha indicado.

Igualmente, la secretaria autonómica de Cultura ha señalado que 'A media lumbre' es una propuesta "muy distinta y muy necesaria" que "reivindica saberes que durante mucho tiempo han sido saberes menores". Y, ha animado a seguir reivindicando estas artes y a "superar" la categorización que tienen de artes menores.

ARCILLA VIDRIADA, ALFARERÍA Y PORCELANA

Una gran pancarta bordada con la palabra 'Guapa' de Pilar Albarracín recibe a los visitantes de la muestra. A lo largo del recorrido el público descubre las obras realizadas en arcilla vidriada de Glenda León, las ánforas de Antonio Fernández Alvira que parten de la tradición alfarera, las flores azules de porcelana de Noemi Iglesias Barrios elaboradas manualmente utilizando un pigmentos extraídos de teléfono móviles desechados o piezas cerámicas de Marta Font elaboradas con tierras procedentes de S'Estaca (Valldemossa).

Hay piezas realizadas a partir de antiguas técnicas ancestrales, como la costura mecanizada del palmito de Isabel Servera, los tapices de Adriana Meunié, una instalación escultórica de Laura Segura a partir del trenzado o una pieza de Jessica Stockholder que recupera la técnica mediterránea de la 'llatra'.

Otras recuperan el uso del esparto, como las piezas de Sonia Navarro o Ana Laura Aláez, o bien la cerámica, como Concha Ybarra, Javier Bravo de Rueda o las baldosas esmaltadas de Susana Cámara Leret, credas con las cenizas de los residuos del cultivo del lúpulo.